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В России вдвое увеличили минимальное пособие на первого ребёнка

В России вдвое увеличили минимальное пособие на первого ребёнка
Экономика,  Фото:pixabay.com
Его размер составит 6 752 рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, сообщает ТАСС. Одна из норм закона предусматривает увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребёнком до полутора лет с 3 375 рублей до 6 752 рублей.

Такие выплаты получают неработающие граждане, в том числе студенты.

Согласно закону, также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.


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