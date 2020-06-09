Его размер составит 6 752 рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, сообщает ТАСС. Одна из норм закона предусматривает увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребёнком до полутора лет с 3 375 рублей до 6 752 рублей.
Такие выплаты получают неработающие граждане, в том числе студенты.
Согласно закону, также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.
В России вдвое увеличили минимальное пособие на первого ребёнка
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 09.06.2020
Его размер составит 6 752 рублей
Экономика, 09.06.2020
9 июня в регионе введут режим ЧС
Экономика, 08.06.2020
Поставщик-победитель снизил цену почти вдвое
Экономика, 05.06.2020
На Улан-Удэнском авиационном заводе прошла процедура сдачи приёмки двух многофункциональных вертолётов Ми-8АМТ
Экономика, 05.06.2020
Также будет заасфальтирована территория около памятника участникам войны
В Бурятии сообщили и о росте бедности, и о росте средней зарплаты
О крупных бизнес-проектах в Бурятии рассказал генеральный директор АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов
На это потратят более трёх миллионов рублей
«Всё возвращается на круги своя», - прокомментировал коммерческий директор аэропорта
Он используется для перевозки крупногабаритных грузов, строительных конструкций
Вероятнее всего, отдельных дневного и вечернего тарифа на проезд в маршрутках не будет
Для этих целей краевой минфин произвёл рефинансирование действующих кредитов
Республика потеряла свои позиции по сравнению с 2018 годом
Самыми востребованными моделями в Бурятии становятся японские Toyota
Экономика, 02.06.2020
Также в соседнюю страну экспортировали 81 тонну продуктов питания из Германии