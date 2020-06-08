 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Июня

07 Июня

Популярное

В Бурятии выдали беспроцентные кредиты на выплату зарплат на 385 млн

В Бурятии выдали беспроцентные кредиты на выплату зарплат на 385 млн
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В банки обратились 263 предпринимателя

За беспроцентными кредитами на выплату зарплат в банки Бурятии обратились 263 предпринимателя. На сегодняшний день одобрено 149 заявок на общую сумму 385,8 млн рублей. На рассмотрении находятся 103 заявки, отклонены 11, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Речь об этом шла на совещании у главы Бурятии Алексея Цыденова.

- В республике в настоящий момент зарегистрировали свою деятельность 29330 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). К пострадавшим отраслям, в соответствии с перечнем, установленным постановлением правительства, отнесены 1862 субъекта МСП и 6778 предпринимателей. По состоянию на 27 мая за кредитными каникулами, реструктуризацией задолженности обратилось 1069 субъектов МСП, в том числе и индивидуальные предприниматели, - сообщила управляющая отделением Национального банка по Бурятии Наталья Эйрих.

Малый и средний бизнес, работающий в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за коронавируса, и физические лица также могут получить отсрочку по кредиту на полгода. Такой возможностью уже воспользовались 489 предпринимателей и 1029 жителей республики.

На участие в программах реструктуризации кредитов, разработанных самими банками, заявились 283 предприятия из числа малого и среднего бизнеса и 8 575 жителей Бурятии.

- Вы видите и обороты, и платежеспособность, и кредитоспособность всех наших предприятий и физических лиц, можете раньше всех диагностировать финансовое состояние организаций. Поэтому, коллеги, если вы видите по какой-то отрасли, условно: общественное питание, гостиницы, и т.д. - существенное ухудшение ситуации, вы первыми это почувствуете, просьба, чтобы с вашей стороны информация своевременно доводилась. Чтобы, в свою очередь, мы могли максимально быстро и гибко реагировать и понимать, в какую сторону направить меры поддержки. Мы в любом случае будем искать возможности помочь, если какая-то отрасль начнет испытывать проблемы, - обратился к участникам совещании Алексей Цыденов.

Глава Бурятии также уделил отдельное внимание ипотечному кредитованию, в частности, по дальневосточной ипотеке. Программа позволяет заёмщикам оформить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на весь срок кредитования при приобретении или строительстве жилья на территории ДФО. С 1 апреля этого года 344 семьи Бурятии уже приобрели свой дом по этим условиям.

кредиты коронавирус профилактика заработная плата
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Власти Улан-Удэ закупили флаги на 232 тысячи рублей
Власти Улан-Удэ закупили флаги на 232 тысячи рублей
Экономика, 08.06.2020
Поставщик-победитель снизил цену почти вдвое
«Норильскавиа» получила два улан-удэнских вертолёта Ми-8АМТ
«Норильскавиа» получила два улан-удэнских вертолёта Ми-8АМТ
Экономика, 05.06.2020
На Улан-Удэнском авиационном заводе прошла процедура сдачи приёмки двух многофункциональных вертолётов Ми-8АМТ
В Тарбагатайском районе Бурятии обновят 9 км трассы
В Тарбагатайском районе Бурятии обновят 9 км трассы
Экономика, 05.06.2020
Также будет заасфальтирована территория около памятника участникам войны
Бедняков в Бурятии стало больше на девять тысяч
Бедняков в Бурятии стало больше на девять тысяч
Экономика, 04.06.2020
В Бурятии сообщили и о росте бедности, и о росте средней зарплаты
В Бурятии появится индийский медцентр «Меданта»
В Бурятии появится индийский медцентр «Меданта»
Экономика, 04.06.2020
О крупных бизнес-проектах в Бурятии рассказал генеральный директор АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов
Аэропорт Улан-Удэ «оживает»
Аэропорт Улан-Удэ «оживает»
Экономика, 04.06.2020
«Всё возвращается на круги своя», - прокомментировал коммерческий директор аэропорта
В Улан-Удэ для комбината по благоустройству купили кран-манипулятор
В Улан-Удэ для комбината по благоустройству купили кран-манипулятор
Экономика, 04.06.2020
Он используется для перевозки крупногабаритных грузов, строительных конструкций
В Улан-Удэ вопрос подорожания проезда могут рассмотреть осенью
В Улан-Удэ вопрос подорожания проезда могут рассмотреть осенью
Экономика, 04.06.2020
Вероятнее всего, отдельных дневного и вечернего тарифа на проезд в маршрутках не будет
Забайкалье сэкономит на обслуживании госдолга 25 млн
Забайкалье сэкономит на обслуживании госдолга 25 млн
Экономика, 03.06.2020
Для этих целей краевой минфин произвёл рефинансирование действующих кредитов
Бурятия опустилась на 71 место в рейтинге по социально-экономическому положению
Бурятия опустилась на 71 место в рейтинге по социально-экономическому положению
Экономика, 03.06.2020
Республика потеряла свои позиции по сравнению с 2018 годом
Рынок поддержанных автомобилей в Бурятии восстанавливает позиции
Рынок поддержанных автомобилей в Бурятии восстанавливает позиции
Экономика, 03.06.2020
Самыми востребованными моделями в Бурятии становятся японские Toyota
Через Бурятию в Монголию провезли племенных лошадей из Латвии
Через Бурятию в Монголию провезли племенных лошадей из Латвии
Экономика, 02.06.2020
Также в соседнюю страну экспортировали 81 тонну продуктов питания из Германии
В в Бурятии ремонтируют два сельских Дома культуры
В в Бурятии ремонтируют два сельских Дома культуры
Экономика, 02.06.2020
Сдача объектов состоится в начале августе
В Улан-Удэ подешевела аренда квартир
В Улан-Удэ подешевела аренда квартир
Экономика, 02.06.2020
Падение цен отмечено как на «трёшки», так и на «однушки» с «двушками»

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^