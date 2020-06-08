В Бурятии выдали беспроцентные кредиты на выплату зарплат на 385 млн

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

В банки обратились 263 предпринимателя



За беспроцентными кредитами на выплату зарплат в банки Бурятии обратились 263 предпринимателя. На сегодняшний день одобрено 149 заявок на общую сумму 385,8 млн рублей. На рассмотрении находятся 103 заявки, отклонены 11, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.



Речь об этом шла на совещании у главы Бурятии Алексея Цыденова.



- В республике в настоящий момент зарегистрировали свою деятельность 29330 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). К пострадавшим отраслям, в соответствии с перечнем, установленным постановлением правительства, отнесены 1862 субъекта МСП и 6778 предпринимателей. По состоянию на 27 мая за кредитными каникулами, реструктуризацией задолженности обратилось 1069 субъектов МСП, в том числе и индивидуальные предприниматели, - сообщила управляющая отделением Национального банка по Бурятии Наталья Эйрих.



Малый и средний бизнес, работающий в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за коронавируса, и физические лица также могут получить отсрочку по кредиту на полгода. Такой возможностью уже воспользовались 489 предпринимателей и 1029 жителей республики.



На участие в программах реструктуризации кредитов, разработанных самими банками, заявились 283 предприятия из числа малого и среднего бизнеса и 8 575 жителей Бурятии.



- Вы видите и обороты, и платежеспособность, и кредитоспособность всех наших предприятий и физических лиц, можете раньше всех диагностировать финансовое состояние организаций. Поэтому, коллеги, если вы видите по какой-то отрасли, условно: общественное питание, гостиницы, и т.д. - существенное ухудшение ситуации, вы первыми это почувствуете, просьба, чтобы с вашей стороны информация своевременно доводилась. Чтобы, в свою очередь, мы могли максимально быстро и гибко реагировать и понимать, в какую сторону направить меры поддержки. Мы в любом случае будем искать возможности помочь, если какая-то отрасль начнет испытывать проблемы, - обратился к участникам совещании Алексей Цыденов.



Глава Бурятии также уделил отдельное внимание ипотечному кредитованию, в частности, по дальневосточной ипотеке. Программа позволяет заёмщикам оформить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на весь срок кредитования при приобретении или строительстве жилья на территории ДФО. С 1 апреля этого года 344 семьи Бурятии уже приобрели свой дом по этим условиям.



