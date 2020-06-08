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Власти Улан-Удэ закупили флаги на 232 тысячи рублей

Власти Улан-Удэ закупили флаги на 232 тысячи рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Поставщик-победитель снизил цену почти вдвое

Этой весной в Улан-Удэ закупили партию флагов. Заказчиком выступил комбинат по благоустройству.

Начальная цена контракта составляла 409 380 рублей. В ходе торгов было несколько участников. Одна из них - Никулина Наталья Эдуардовна – предложила изготовить флаги за 328 710 рублей. Другой поставщик – ООО «Профлаг» - уронило цену почти в два, предложив сумму 232 тысячи рублей. В результате эта фирма одержали победу.

В техническом задании указано, что всего будет поставлено 1187 флагов. Они будут белого, синего, красного и жёлтого цветов. Размеры разные, требования по количеству завязок, расположению кармана – тоже.

При пошиве флагов должен применяться материал синтетического происхождения с плетением «рогожка» плотностью ткани - не менее 210 г/м2. Ткань должна быть устойчива к УФ-диапазону, выдерживать сильные ветровые нагрузки, быть устойчива к выгоранию, выцветанию и усадке.

- Края полотнища флага обработаны швом в подгибку с закрытым срезом. Все швы усилены двумя строчками. Строчки прочные, ровные, без петель и узлов, концы строчки закреплены обратной строчкой, длиной не менее 1,0 см. Частота стежков не менее 20 на 5 см., - говорится в техническом задании.

Края флагов с вязками должны быть усилены тесьмой. Цвет ниток - в тон цвета полотна. Флаги завёрнуты в упаковку, обеспечивающую сохранность флагов при погрузке, разгрузке, перевозке и хранении.



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