Власти Улан-Удэ закупили флаги на 232 тысячи рублей

Экономика, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Поставщик-победитель снизил цену почти вдвое



Этой весной в Улан-Удэ закупили партию флагов. Заказчиком выступил комбинат по благоустройству.



Начальная цена контракта составляла 409 380 рублей. В ходе торгов было несколько участников. Одна из них - Никулина Наталья Эдуардовна – предложила изготовить флаги за 328 710 рублей. Другой поставщик – ООО «Профлаг» - уронило цену почти в два, предложив сумму 232 тысячи рублей. В результате эта фирма одержали победу.



В техническом задании указано, что всего будет поставлено 1187 флагов. Они будут белого, синего, красного и жёлтого цветов. Размеры разные, требования по количеству завязок, расположению кармана – тоже.



При пошиве флагов должен применяться материал синтетического происхождения с плетением «рогожка» плотностью ткани - не менее 210 г/м2. Ткань должна быть устойчива к УФ-диапазону, выдерживать сильные ветровые нагрузки, быть устойчива к выгоранию, выцветанию и усадке.



- Края полотнища флага обработаны швом в подгибку с закрытым срезом. Все швы усилены двумя строчками. Строчки прочные, ровные, без петель и узлов, концы строчки закреплены обратной строчкой, длиной не менее 1,0 см. Частота стежков не менее 20 на 5 см., - говорится в техническом задании.



Края флагов с вязками должны быть усилены тесьмой. Цвет ниток - в тон цвета полотна. Флаги завёрнуты в упаковку, обеспечивающую сохранность флагов при погрузке, разгрузке, перевозке и хранении.







