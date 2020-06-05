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«Норильскавиа» получила два улан-удэнских вертолёта Ми-8АМТ

«Норильскавиа» получила два улан-удэнских вертолёта Ми-8АМТ
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
На Улан-Удэнском авиационном заводе прошла процедура сдачи приёмки двух многофункциональных вертолётов Ми-8АМТ

Представители заказчиков – компаний «Газпромбанк Лизинг» и «Норильск Авиа» – подписали акты технической готовности вертолётов и акты сдачи приёмки вертолётов, сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода.

Вертолёты Ми-8АМТ изготовлены в соответствии с договором, подписанным в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 между холдингом «Вертолёты России» и компанией «Газпромбанк Лизинг». Машины в ближайшее время будут переданы в эксплуатацию «Норильск Авиа». Всего в рамках данного контракта для поставок с последующей передачей в лизинг с 2020 по 2024 годы запланировано производство 10 вертолётов Ми-8АМТ в транспортном варианте – по два воздушных судна в год.

- Эксплуатируя вертолёты Ми-8АМТ, «Норильск Авиа» не только осуществляет коммерческие перевозки, но и решает социально значимые задачи – эти машины также используются для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, выполняют санитарные рейсы и пассажирские перевозки в отдалённые населённые пункты, – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых. – Новые вертолёты для «Норильск Авиа» позволят обновить имеющийся парк воздушных судов и поспособствуют развитию транспортной инфраструктуры отдалённых регионов Крайнего Севера.

Поставляемые вертолёты Ми-8АМТ оснащены двигателями ТВ3-117ВМ, вспомогательной силовой установкой SAFIR 5K/G, усиленной трансмиссией и современной авионикой, что позволяет эффективно использовать их в суровых климатических условиях. К месту эксплуатации вертолёты будут перебазированы своим ходом.

Справка:

Ми-8/171 – самые массовые вертолёты российского производства. Они надёжны, обладают высокими летно-техническими характеристиками, многофункциональностью и простотой в эксплуатации и обслуживании, могут применяться в широком диапазоне условий и температур (от -50 до +50 градусов по Цельсию). Транспортные возможности вертолёта обеспечивают перевозку до 23 пассажиров, а также перевозку грузов массой до четырёх тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске. Вертолёты этого типа постоянно модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения различных задач.

Улан-Удэнский авиазавод вертолеты
 
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