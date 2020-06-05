Также будет заасфальтирована территория около памятника участникам войны
В июне дорожники обновят девять км федеральной трассы Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита с 499 по 508 км в Тарбагатайском районе Бурятии. Данный участок проходит через сёла Десятниково и Бурнашево.
В связи с празднованием в этом году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне федеральные дорожники заасфальтируют территорию у памятника воинам-землякам, погибшим и участвовавшим в Великой Отечественной войне. Памятник находится на 505 км Р-258 «Байкал» в селе Десятниково.
Защитные слои износа устроят для увеличения срока службы дорожного покрытия и предотвращения его преждевременного разрушения. Эти работы нацелены на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дороги. А также способствуют устранению дефектов на проезжей части и повышению её износостойкости при эксплуатации, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
В Тарбагатайском районе Бурятии обновят 9 км трассы
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