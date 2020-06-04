Бедняков в Бурятии стало больше на девять тысяч





Численность населения увеличилась на 700 человек.



Средняя заработная плата, сообщил Алексей Мишенин, увеличилась с 36 до 39 тысяч рублей. При этом реальные денежные доходы населения сократились на восемь процентов, а количество людей, живущих за чертой бедности, стало больше на 9 300 человек.





Количество людей, живущих за чертой бедности в Бурятии, стало больше на 9 300 человек. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин на заседании комитета Народного Хурала по госустройству.Пресс-служба парламента Бурятии передаёт, что, по словам Алексея Мишенина, существенным фактором ускорения социально-экономического развития Бурятии стало вхождение республики в Дальневосточный федеральный округ.По словам зампреда, объём федерального финансирования вырос в 2,9 раза по сравнению с 2018 годом и составил 17,2 млрд. рублей. Валовый региональный продукт (ВРП) увеличился на 1,7 процента до 239,2 млрд. рублей. В структуре ВРП наибольший удельный вес по-прежнему занимают промышленность, торговля, транспортировка и хранение. По темпам роста промышленного производства Бурятия вышла на четвёртое место среди регионов Дальневосточного федерального округа.