В Бурятии всё-таки появится индийский медцентр «Меданта»

О крупных бизнес-проектах в Бурятии рассказал генеральный директор АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов
Сегодня генеральный директор АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов провёл прямой эфир и рассказал журналистам округа об инвестициях, влиянии пандемии коронавируса на работу с инвесторами и дальнейших перспективах.
АНО «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» - один из институтов развития Дальнего Востока. Задачи Агентства - привлечение новых инвесторов в Дальневосточный федеральный округ и сопровождение инвестиционных проектов.
«Меданта» в Бурятии
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2020 года была согласована концепция строительства в Улан-Удэ индийского медицинского центра. Объём предполагаемых инвестиций в проект составит 0,5 миллиардов рублей. Поддержку инвестору оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Леонид Петухов рассказал, что инвестор из-за пандемии своих планов не поменял, и строительство медцентра всё-таки состоится.
- Акционер «Меданты» приезжал в составе делегации на Восточный экономический форум и напрямую обещал руководителям стран, что он клинику откроет, одну или несколько. Он своё слово держит. В Бурятии проект идёт очень и очень хорошо, - отметил Леонид Петухов.
«Меданта» оказывает услуги более чем по 30 направлениям, включая кардиологию, онкологию, гастроэнтерологию, неврологию, неотложную помощь, травматологию и ортопедию, педиатрию и другие. Компания основана в 2009 году и на сегодняшний день является одной из ведущих сетей частных медицинских госпиталей в Индии.
Кроме этого, Леонид Петухов раскрыл небольшой секрет во время включения. Помимо Бурятии, инвестор также заинтересован в открытии своих клиник в других регионах Дальнего Востока.
- Считаю, что после эпидемии коронавируса будет происходить во всём мире некое переосмысление роли медицины и заботы о здоровье человека. Поэтому мы не только со стороны «Меданты», но со стороны очень многих инвесторов видим интерес к медицинским проектам на Дальнем Востоке. Это не только строительство больниц, но также проекты по производству тест-систем, средств индивидуальной защиты. Смешно, когда материал для масок производится в России, потом везётся в Китай, там они шьются и везутся обратно. Это как-то выглядит неразумно, - добавил генеральный директор АНО «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов.
«Мамай», Байкал, туризм и лес
11 марта на совещании с полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что есть инвесторы, которые готовы вложить в строительство нового горнолыжного курорта в местности «Мамай» в Кабанском районе 2,5 миллиарда рублей.
- Для того чтобы начать строительство, сначала необходимо включить гору в границы особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань». В настоящий момент правительство республики добилось включения в границы ОЭЗ дополнительных участков горы «Мамай». На сегодня документ по включению новых территорий в границы «Байкальской гавани» находится на рассмотрении в Минэкономразвития России, - сказал на совещании глава республики Алексей Цыденов.
Леонид Петухов подтвердил, что работа по горнолыжному курорту продолжается. Также есть ещё несколько инвесторов, готовых вкладывать деньги в развитие туристического потенциала Бурятии.
- Туризм – это очень большая и интересная история для Бурятии. Есть «Байкальская гавань», где разрешено строительство, участки подготовлены и у нас есть инвесторы. Есть корейский инвестор, очень большой. Мы были с Юрием Трутневым полтора года назад в Корее с официальным визитом. Пришёл инвестор, достаточно обеспеченный человек, и сказал: «Мы считаем, что предки нашей нации, корейской, были возле Байкала. Поэтому для нас это место очень важное, хотим возить туда туристические группы». Сейчас вот завозим его как одного из резидентов свободной зоны «Байкальская гавань», - рассказал Леонид Петухов.
Однако многие программы приостанавливаются. Дело в том, что Агентство работает в первую очередь с теми, чья деятельность не вредит экологии Байкала.
- Байкал настолько для нас важен и экология настолько важна, что мы многие проекты вынуждены, скажем так, или притормаживать, или откладывать в третий приоритет, которые могут хоть как-то повлиять на экологическую обстановку на Байкале. Мы очень аккуратно в этой области работаем, - добавил Петухов.
Также Бурятия попала в число немногих регионов, где реализовывается программа интенсивного лесоустройства.
- Обычные правила есть – лес растёт 50 лет, мы его вырубаем. Потом он 50 лет опять растёт. Но во всём мире делается уже по-другому. Так называемая «выборочная вырубка», когда те деревья, которые выросли, вырубаются, аккуратно вывозятся и за счёт этого подлесок растёт гораздо быстрее. Тогда куб собирается не за 50 лет, а за 10 лет. Такие экспериментальные плантации есть в Бурятии. Об этом мало кто знает, - поделился Леонид Петухов.
Бурятские студенты и инвестиции
В Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта действует программа стажировок. В ней активное участие принимают студенты из Бурятии. Молодые люди работают по разным направлениям, от туризма до горнодобывающей отрасли. Всего в прошлом году было привлечено более 100 студентов из Бурятии, Забайкалья, Чукотки и Магадана.
- Мы приезжаем в ВУЗы весной, делаем презентации, что такое АПИ. По сути, за относительно небольшие деньги, студентов берём на лето к нам на работу. Те, кто не хочет, они уходят дальше учиться, те кто хочет остаются и становятся очень успешными в рамках АПИ, - добавил Леонид Петухов.
Что имеет ДФО от инвестиций сейчас и что будет дальше?
В 2020 году Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта планирует заключить порядка 170 соглашений на инвестиции на общую сумму более 200 миллиардов рублей. За полгода было заключено 40 соглашений на 63 миллиарда рублей.
- Свою задачу я вижу больше в том, что мы уже имеем инвесторов в каждом секторе экономики из каждой страны. Моя задача сделать так, чтобы эти инвесторы ушли счастливыми и рассказывали всем по всему миру, как хорошо делать бизнес на Дальнем Востоке, - подытожил Леонид Петухов.
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