В Улан-Удэ для комбината по благоустройству купили кран-манипулятор

Он используется для перевозки крупногабаритных грузов, строительных конструкций



Новый грузовик с краном-манипулятором поступил на службу в комбинат по благоустройству Улан-Удэ. Для перевозки крупногабаритных грузов, строительных конструкций теперь используется новый грузовой автомобиль ISUZU.



Как правило, для организации погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки грузов требуется грузовой автомобиль и отдельно работающий кран. Такой подход к организации работ требует значительных затрат. Автомобиль с краном-манипулятором позволяет выполнять погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку силами одной единицы спецтехники, снижая тем самым затраты.



В комбинате по благоустройству города отмечают, что краны-манипуляторы незаменимы при перевозке строительных материалов, строительстве, монтаже оборудования и коммуникаций, линий электропередач. Помимо этого, грузовая машина с краном позволяет свести к минимуму использование ручного труда, сокращая число занятых рабочих.

