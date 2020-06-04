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В Улан-Удэ для комбината по благоустройству купили кран-манипулятор

В Улан-Удэ для комбината по благоустройству купили кран-манипулятор
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
Он используется для перевозки крупногабаритных грузов, строительных конструкций

Новый грузовик с краном-манипулятором поступил на службу в комбинат по благоустройству Улан-Удэ. Для перевозки крупногабаритных грузов, строительных конструкций теперь используется новый грузовой автомобиль ISUZU.

Как правило, для организации погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки грузов требуется грузовой автомобиль и отдельно работающий кран. Такой подход к организации работ требует значительных затрат. Автомобиль с краном-манипулятором позволяет выполнять погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку силами одной единицы спецтехники, снижая тем самым затраты.

В комбинате по благоустройству города отмечают, что краны-манипуляторы незаменимы при перевозке строительных материалов, строительстве, монтаже оборудования и коммуникаций, линий электропередач. Помимо этого, грузовая машина с краном позволяет свести к минимуму использование ручного труда, сокращая число занятых рабочих.
комбинат по благоустройству
 
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