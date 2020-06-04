Он используется для перевозки крупногабаритных грузов, строительных конструкций
Новый грузовик с краном-манипулятором поступил на службу в комбинат по благоустройству Улан-Удэ. Для перевозки крупногабаритных грузов, строительных конструкций теперь используется новый грузовой автомобиль ISUZU.
Как правило, для организации погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки грузов требуется грузовой автомобиль и отдельно работающий кран. Такой подход к организации работ требует значительных затрат. Автомобиль с краном-манипулятором позволяет выполнять погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку силами одной единицы спецтехники, снижая тем самым затраты.
В комбинате по благоустройству города отмечают, что краны-манипуляторы незаменимы при перевозке строительных материалов, строительстве, монтаже оборудования и коммуникаций, линий электропередач. Помимо этого, грузовая машина с краном позволяет свести к минимуму использование ручного труда, сокращая число занятых рабочих.
В Улан-Удэ для комбината по благоустройству купили кран-манипулятор
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 04.06.2020
«Всё возвращается на круги своя», - прокомментировал коммерческий директор аэропорта
Экономика, 04.06.2020
Вероятнее всего, отдельных дневного и вечернего тарифа на проезд в маршрутках не будет
Для этих целей краевой минфин произвёл рефинансирование действующих кредитов
Республика потеряла свои позиции по сравнению с 2018 годом
Самыми востребованными моделями в Бурятии становятся японские Toyota
Также в соседнюю страну экспортировали 81 тонну продуктов питания из Германии
Сдача объектов состоится в начале августе
Падение цен отмечено как на «трёшки», так и на «однушки» с «двушками»
В него вошли СМИ и издательства
Инвесторы планируют открыть племенную молочную козью ферму
Среди регионов России Бурятия на четвёртом месте
29 мая глава Бурятии Алексей Цыденов посетил Улан-Удэнский авиационный завод
Авиакомпания «Smartavia» выполнила первый за двухмесячный перерыв полёт в Москву
Улан-Удэнский авиационный завод возобновил работу в полном объёме с 12 мая после ограничительных и карантинных мер из-за новой коронавирусной инфекции
Во время рабочего визита главы Бурятии Алексея Цыденова на Улан-Удэнский авиационный завод представили экономические показатели предприятия