Рынок поддержанных автомобилей в Бурятии восстанавливает позиции

Самыми востребованными моделями в Бурятии становятся японские Toyota



Ослабление режима самоизоляции возвращает жизнь на вторичный авторынок в России. К такому выводу пришли аналитики автомобильного портала «Дром».



В Бурятии в мае количество машин с пометкой «проданные» на «Дроме» увеличилось на 24% по сравнению с апрелем. Тем не менее их число все равно на 9% меньше, чем в мае 2019.



Общее число объявлений в Бурятии увеличилось на 16% по отношению к апрелю. Однако, за два месяца режима самоизоляции было подано на 14% меньше объявлений о продаже б/у автомобилей, чем за аналогичный период 2019 года. Средняя цена в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года на подержанные авто выросла незначительно – на 1,4%.



- Менять ли автомобиль сейчас вопрос индивидуальный. Если средства на покупку у вас есть и до кризиса вы планировали это сделать, то обновить личный автопарк сейчас – правильное решение. Предпосылок к дальнейшему снижению цен не так много. Основной шок для рынка медленно проходит, а после снятия карантина, рост цен может возобновиться, – поделился аналитик автомобильного портал «Дром» Игорь Олейников.



Самыми востребованными моделями на «вторичке» Бурятии становятся японские Toyota. Они занимают девять из 10 строчек в списке наиболее продаваемых на «Дроме» машин в мае – это Corolla, Camry, Corolla Fielder, Allion, Mark II, Caldina, Premio, RAV4, Corona Premio. На 10-й строчке разместилась отечественная Лада 2107.



В целом по России в мае 2020 года автомобилей с пометкой «проданные» меньше. По сравнению с апрелем 2020 рост составил 17%. Тем не менее спрос упал на 5%, по отношению к маю 2019.

