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Перечень пострадавших от пандемии отраслей расширен

Перечень пострадавших от пандемии отраслей расширен
Экономика,  Фото:pixabay.com
В него вошли СМИ и издательства

Расширился перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения внесены постановлением правительства России от 26 мая, сообщили в пресс-службе УФНС По Бурятии.

Перечень дополнен новыми ОКВЭД и разделом 12 «Средства массовой информации и производство печатной продукции».

В частности, в разделе 1 «Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки» ОКВЭД 52.23.1 изменен на:

52.23 - Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом.

Появился новый раздел 12 «Средства массовой информации и производство печатной продукции» со следующими ОКВЭД:

60 – Деятельность в области телевизионного и радиовещания;
63.12.1 – Деятельность сетевых изданий
63.91 – Деятельность информационных агентств;
18.11 – Печатание газет;
58.11 – Издание книг;
58.13 – Издание газет;
58.14 – издание журналов и периодических изданий.

Таким образом, налогоплательщики, состоящие в этих отраслях по основному коду ОКВЭД, теперь так же относятся к числу потенциальных получателей субсидий.

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