Перечень пострадавших от пандемии отраслей расширен

В него вошли СМИ и издательства



Расширился перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения внесены постановлением правительства России от 26 мая, сообщили в пресс-службе УФНС По Бурятии.



Перечень дополнен новыми ОКВЭД и разделом 12 «Средства массовой информации и производство печатной продукции».



В частности, в разделе 1 «Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки» ОКВЭД 52.23.1 изменен на:



52.23 - Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом.



Появился новый раздел 12 «Средства массовой информации и производство печатной продукции» со следующими ОКВЭД:



60 – Деятельность в области телевизионного и радиовещания;

63.12.1 – Деятельность сетевых изданий

63.91 – Деятельность информационных агентств;

18.11 – Печатание газет;

58.11 – Издание книг;

58.13 – Издание газет;

58.14 – издание журналов и периодических изданий.



Таким образом, налогоплательщики, состоящие в этих отраслях по основному коду ОКВЭД, теперь так же относятся к числу потенциальных получателей субсидий.



