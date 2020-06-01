В Бурятии собираются производить козье молоко

Инвесторы планируют открыть племенную молочную козью ферму



В Бурятии инвесторы собираются открыть племенную молочную козью ферму с конечной переработкой молока. Об этом сообщили в полпредстве Бурятии при президенте России. Название компании-инвестора пока не называется.



- Были проведены две встречи с инвестором и совещание с главой республики,- заявил глава полномочного представительства республики Бурятия в Москве Антон Виноградов, - Предполагаемый объём инвестиций в проект – 380 миллионов рублей. Будет создано около 30 рабочих мест.



Отмечается заинтересованность инвесторов в сбыте данной продукции на Дальний Восток. В последние годы возрос спрос на племенное поголовье, козье молоко, продукты его переработки и козий пух.



В случае успешной реализации проекта Бурятия сможет занять свободную в масштабах России нишу в племенном разведении молочных коз зааненской породы и в производстве конкурентоспособной продукции козоводства.



Интерес к производству козьего молока идёт от его уникальных свойств. В состав козьего молока входит большое количество альбуминов и глобулинов, а жировые шарики мельче, чем у коровьего молока. Это делает козье молоко, несмотря на его высокую питательность, легкопереваримым, гипоалергенным и диетическим продуктом, который можно рекомендовать даже для больных ожирением. По аминокислотному составу козье молоко ближе к женскому, чем коровье, поэтому современные молочные смеси для грудных детей премиум-класса изготавливают на основе козьего молока.



Козье молоко богаче коровьего кальцием, фосфором, кобальтом и витаминами В и С. Благодаря высокому содержанию имуноглобулинов козье молоко долго не скисает.



