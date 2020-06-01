Бурятия стала лидером в ДФО по росту промышленного производства

Среди регионов России Бурятия на четвёртом месте
За январь-апрель 2020 года рост промышленного производства в Бурятии по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2019 года вырос на 14,1%. Об этом доложила министр экономики Екатерина Кочетова на заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики республики. Заседание провёл в субботу, 30 мая, глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Несмотря на апрельское снижение на 0,9% темпов роста промышленности, в целом с начала года промышленное производство выросло на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По индексу промышленного производства среди регионов республика занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе и четвёртое место в Российской Федерации, - заявила министр Кочетова.
Наибольший вклад внесли предприятия из отрасли добычи полезных ископаемых, увеличившие показатель по сравнению с прошлым годом на 37,6%. Отрасль водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов показала рост на 16,7%, обрабатывающие производства - 10,2%. Снижение наблюдалось только в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром – на 4,8%.
В числе видов экономической деятельности обрабатывающей промышленности, показавших положительную динамику: производство пищевых продуктов, напитков, текстильных изделий, одежды, резиновых и пластмассовых изделий, мебели, транспортных средств и оборудования.
Увеличился за первые четыре месяца 2020 года и объём продукции сельского хозяйства – на 2%. Оборот розничной торговли за январь-апрель снизился на 2,5%, за апрель на 15,7%, оборот общественного питания – на 1% и 21% соответственно. Инфляция в апреле ниже уровня прошлого года и составляет 102,6 %, реальные денежные доходы населения за первый квартал выросли на 0,3%. Платных услуг населению оказано меньше на 12,2%.
По информации пресс-службы правительства Бурятии
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