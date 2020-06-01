Управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода: «Мы ввели жесточайший контроль и дисциплину»

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

Улан-Удэнский авиационный завод возобновил работу в полном объёме с 12 мая после ограничительных и карантинных мер из-за новой коронавирусной инфекции



В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в подразделениях завода созданы необходимые условия для соблюдения всех санитарных норм.



- Комплекс санитарных мер, который сегодня на заводе реализуется, обеспечивает стабильную работу предприятия. У завода хорошая загрузка, сохранен коллектив, выплачивается в полном объеме зарплата. Поэтому очень отрадно, что завод сегодня работает в таком режиме, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов во время визита на предприятие.



Он подчеркнул, что у завода открываются новые линии, есть вакансии.



На заводе организована ежедневная влажная уборка служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств. В местах высокой проходимости каждые 2-4 часа обрабатываются все контактные поверхности: дверные ручки, выключатели, перила, поручни, поверхности столов. Проводится плановая дезинфекция производственных корпусов, повсеместно установлены дозаторы с антисептическими средствами, а также скоординирован режим прохода работников на территорию предприятия.



- Для нас сотрудники: рабочие, инженеры-конструкторы - это самое главное. Кадров у нас итак не хватает. Когда начались ограничения, мы по максиму приложили усилия: закупили обеззараживающее оборудование, маски, дезинфицирующие средства. Сначала, да, помните, были у нас неурядицы. Но сейчас мы ввели жесточайший контроль и дисциплину, следим, чтобы везде соблюдалась дистанция. Также у нас работают постоянно наблюдатели, которые следят за тем, чтобы все носили маски и перчатки. Все соблюдают правила, поэтому, слава богу, у нас ситуация улучшается, - рассказал управляющий директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонид Белых.



В апреле завод открыл собственное производство масок для персонала. Пошивочный участок цеха неметаллов изготавливает около 2-2,5 тысяч защитных масок в день.



При этом Улан-Удэнский авиационный завод направлял единому штабу волонтёрского движения республики пожертвования на закупку около 500 продуктовых наборов, топлива и средств индивидуальной защиты для незащищенных слоев населения. Авиакомпания «Баргузин», созданная на базе вертолётного завода, из районов республики за май перевезла 61 пациента, 45 человек из которых с подозрением на COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

