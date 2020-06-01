Во время рабочего визита главы Бурятии Алексея Цыденова на Улан-Удэнский авиационный завод представили экономические показатели предприятия
- Несмотря на негативные факторы, на заводе предусмотрена реализация производственного плана в полном объёме. Коллектив сохраняется полностью. И не только сохраняется - авиазавод за период ограничений дополнительно принял еще 200 человек, которых сейчас обучает и еще ищет специалистов. У всех наших людей с техническим образованием, у кого есть проблемы с работой, есть возможность трудоустройства, - обратил внимание глава Бурятии.
Управляющий директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонид Белых сообщил, что соответственно сокращений на заводе не планируется, предприятие загружено на два года вперед. Объём налоговых платежей в республиканский бюджет планировался на уровне 2,3 млрд рублей.
- По факту будет небольшой рост. У нас объём продаж на этот год растёт. Планы у нас в этом году грандиозные. Мы заплатим налоги, чтобы зарплату получали учителя, врачи и другие работники бюджетной сферы, - сказал Леонид Белых.
Завод возобновил работу в полном объёме с 12 мая после ограничительных и карантинных мер, введенных из-за новой коронавирусной инфекции. Предприятие скорректировало производственных график для исполнения в срок обязательств перед заказчиками, прежде всего, по исполнению государственного оборонного заказа, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Улан-Удэнский авиазавод увеличит налоговые отчисления в бюджет Бурятии
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