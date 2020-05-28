Центральный рынок Иркутска заполнят производителями из Усть-Орды

Экономика, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Мэрия ведёт жёсткую борьбу с посредниками и коррупционными схемами выделения мест на рынке



Возможность привлечения арендаторов и поставщиков товаров местного производства на центральный рынок Иркутска обсудили на совещании, которое состоялось на площадке администрации города с участием и.о. заместителя губернатора Иркутской области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолия Прокопьева, мэра Иркутска Руслана Болотова и глав муниципальных образований Усть-Ордынского Бурятского округа.



- Жители Иркутска традиционно приобретают товары на центральном рынке. Сегодня мы можем существенно расширить ассортимент товарами местного производства наших соседей из Усть-Ордынского округа. Это свежее мясо, молочная продукция, овощи, дикоросы и другие экологически чистые продукты. В рамках социального партнёрства между муниципалитетами предпринимателям будут предложены места по сниженным ценам, видовые торговые точки и ещё ряд льгот. Такие условия мы готовы предложить именно производителям товаров, а не посредникам, – подчеркнул Руслан Болотов. – С коррупционными схемами выделения мест на рынке и недобросовестной конкуренцией мы ведём сейчас жёсткую борьбу. Иркутяне должны приобретать лучшие продукты из первых рук, а предприниматели при этом не подвергаться «поборам».



Также во время совещания главы муниципалитетов обсудили возможность организации сезонных ярмарок по продаже сельхозпродукции в различных районах Иркутска.



Из-за сложившейся экономической ситуации, ранее Руслан Болотов принял решение о снижении стоимости предоставления торговых мест на территории центрального рынка и семи муниципальных ярмарок Иркутска на 50% на три месяца: апрель, май и июнь. Также был снижен тариф на услуги парковки рядом с центральным рынком: с 62 до 20 рублей в час. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

