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Центральный рынок Иркутска заполнят производителями из Усть-Орды

Центральный рынок Иркутска заполнят производителями из Усть-Орды
Экономика,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Мэрия ведёт жёсткую борьбу с посредниками и коррупционными схемами выделения мест на рынке

Возможность привлечения арендаторов и поставщиков товаров местного производства на центральный рынок Иркутска обсудили на совещании, которое состоялось на площадке администрации города с участием и.о. заместителя губернатора Иркутской области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолия Прокопьева, мэра Иркутска Руслана Болотова и глав муниципальных образований Усть-Ордынского Бурятского округа.

- Жители Иркутска традиционно приобретают товары на центральном рынке. Сегодня мы можем существенно расширить ассортимент товарами местного производства наших соседей из Усть-Ордынского округа. Это свежее мясо, молочная продукция, овощи, дикоросы и другие экологически чистые продукты. В рамках социального партнёрства между муниципалитетами предпринимателям будут предложены места по сниженным ценам, видовые торговые точки и ещё ряд льгот. Такие условия мы готовы предложить именно производителям товаров, а не посредникам, – подчеркнул Руслан Болотов. – С коррупционными схемами выделения мест на рынке и недобросовестной конкуренцией мы ведём сейчас жёсткую борьбу. Иркутяне должны приобретать лучшие продукты из первых рук, а предприниматели при этом не подвергаться «поборам».

Также во время совещания главы муниципалитетов обсудили возможность организации сезонных ярмарок по продаже сельхозпродукции в различных районах Иркутска.

Из-за сложившейся экономической ситуации, ранее Руслан Болотов принял решение о снижении стоимости предоставления торговых мест на территории центрального рынка и семи муниципальных ярмарок Иркутска на 50% на три месяца: апрель, май и июнь. Также был снижен тариф на услуги парковки рядом с центральным рынком: с 62 до 20 рублей в час. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Иркутск Усть-Ордынский Бурятский округ сельскохозяйственная продукция торговля продукты питания рынок
 
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