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В Бурятии самые востребованные бытовые услуги связаны с ремонтом

В Бурятии самые востребованные бытовые услуги связаны с ремонтом
Экономика,  Фото:pixabay.com
Объём платных услуг в республике снизился

Объём платных услуг населению в Бурятии в январе-апреле 2020 года по сравнению с январем-апрелем 2019 года уменьшился на 12,2 % и составил 13,4 млрд. рублей. Об этом сообщили в Бурятстате.

В структуре платных услуг населению наибольшую долю занимали коммунальные услуги (26,2 %), телекоммуникационные услуги (17,4 %) и бытовые услуги (16,5 %).

Бытовых услуг за четыре месяца было оказано на сумму 2,1 млрд. рублей, что на 6,1 % меньше, чем годом ранее.

Наибольшая доля в объёме бытовых услуг приходилась на услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (29,1 %), по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования
(19,0 %).

Высокая доля в объёме бытовых услуг отмечалась также по ритуальным услугам (18,1 %) и парикмахерским услугам (14,5 %).





Бурятстат
 
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