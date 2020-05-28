В Бурятии самые востребованные бытовые услуги связаны с ремонтом









Объём платных услуг населению в Бурятии в январе-апреле 2020 года по сравнению с январем-апрелем 2019 года уменьшился на 12,2 % и составил 13,4 млрд. рублей. Об этом сообщили в Бурятстате.В структуре платных услуг населению наибольшую долю занимали коммунальные услуги (26,2 %), телекоммуникационные услуги (17,4 %) и бытовые услуги (16,5 %).Бытовых услуг за четыре месяца было оказано на сумму 2,1 млрд. рублей, что на 6,1 % меньше, чем годом ранее.Наибольшая доля в объёме бытовых услуг приходилась на услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (29,1 %), по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования(19,0 %).Высокая доля в объёме бытовых услуг отмечалась также по ритуальным услугам (18,1 %) и парикмахерским услугам (14,5 %).