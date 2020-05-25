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В Прибайкальском районе Бурятии приведут в порядок 5 км трассы

В Прибайкальском районе Бурятии приведут в порядок 5 км трассы
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В Прибайкальском районе стартовал ремонт трассы Р-258 «Байкал» с 392 по 397 км

Участок проходит через село Ильинка, чем обусловлена высокая социальная значимость объекта. В настоящее время дорожники приступили к демонтажу тротуаров, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

В рамках ремонта, направленного на восстановление транспортно-эксплуатационного состояния, предусмотрено устройство нового дорожного покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для удобства жителей села планируется обновить павильон автобусной остановки. Для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах дорожники смонтируют пешеходное ограждение.

Дорожники установят новое металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесут новую горизонтальную разметку.

На участке производства строительно-монтажных работ ограничат максимально допустимую скорость до 40 км/ч.

Ввод дороги в эксплуатацию планируется в декабре 2020 года.

федеральная трасса дорожный ремонт Упрдор "Южный Байкал"
 
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