В Прибайкальском районе Бурятии приведут в порядок 5 км трассы

Экономика, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В Прибайкальском районе стартовал ремонт трассы Р-258 «Байкал» с 392 по 397 км



Участок проходит через село Ильинка, чем обусловлена высокая социальная значимость объекта. В настоящее время дорожники приступили к демонтажу тротуаров, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



В рамках ремонта, направленного на восстановление транспортно-эксплуатационного состояния, предусмотрено устройство нового дорожного покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для удобства жителей села планируется обновить павильон автобусной остановки. Для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах дорожники смонтируют пешеходное ограждение.



Дорожники установят новое металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесут новую горизонтальную разметку.



На участке производства строительно-монтажных работ ограничат максимально допустимую скорость до 40 км/ч.



Ввод дороги в эксплуатацию планируется в декабре 2020 года.



