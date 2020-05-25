Оборот организаций Бурятии уменьшился

Статистику раскрыл Бурятстат



Оборот организаций в Бурятии в январе–апреле 2020 года составил 120,7 млрд. рублей. Это в действующих ценах меньше на 0,5 %, чем в январе–апреле 2019 года, сообщили в Бурятстате.



Наибольшую часть оборота формировали организации следующих видов деятельности: «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (27,5 %), «Обрабатывающие производства» (15,2 %), «Транспортировка и хранение» (11,9 %), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (11 %), «Добыча полезных ископаемых» (10,7 %).



