 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Мая

24 Мая

Популярное

Оборот организаций Бурятии уменьшился

Оборот организаций Бурятии уменьшился
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Статистику раскрыл Бурятстат

Оборот организаций в Бурятии в январе–апреле 2020 года составил 120,7 млрд. рублей. Это в действующих ценах меньше на 0,5 %, чем в январе–апреле 2019 года, сообщили в Бурятстате.

Наибольшую часть оборота формировали организации следующих видов деятельности: «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (27,5 %), «Обрабатывающие производства» (15,2 %), «Транспортировка и хранение» (11,9 %), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (11 %), «Добыча полезных ископаемых» (10,7 %).

предприниматели
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Оборот организаций Бурятии уменьшился
Оборот организаций Бурятии уменьшился
Экономика, 25.05.2020
Статистику раскрыл Бурятстат
В Бурятии дорожники проверили асфальтобетонный завод
В Бурятии дорожники проверили асфальтобетонный завод
Экономика, 22.05.2020
Продукция завода идёт на ремонт дороги «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи»
В Бурятии слегка уменьшилась задолженность по зарплате
В Бурятии слегка уменьшилась задолженность по зарплате
Экономика, 22.05.2020
Большая часть долгов приходится на строительный бизнес
Через Улан-Удэ в Монголию экспортировали продукты из Уругвая и Фарерских островов
Через Улан-Удэ в Монголию экспортировали продукты из Уругвая и Фарерских островов
Экономика, 22.05.2020
Также в соседнюю страну направлены куриные крылышки, желатин, супы быстрого приготовления, свинина
Бурятстат сообщил, что средняя зарплата 39 300 рублей
Бурятстат сообщил, что средняя зарплата 39 300 рублей
Экономика, 22.05.2020
В Бурятии также озвучили, в каких отраслях самые низкие и высокие зарплаты
В Бурятии озвучили новый прожиточный минимум
В Бурятии озвучили новый прожиточный минимум
Экономика, 21.05.2020
Рассчитавшие прожиточный минимум считают, что в месяц хватит чуть более 11 тысяч
В Бурятии на 2,6% выросли потребительские цены
В Бурятии на 2,6% выросли потребительские цены
Экономика, 20.05.2020
Наибольший вклад в инфляцию дал рост цен на продовольственные товары
В Бурятии подвели итоги конкурса фермерских грантов
В Бурятии подвели итоги конкурса фермерских грантов
Экономика, 19.05.2020
Также объявлены победители конкурса среди сельхозкооперативов
Через Бурятию в Монголию отправляют европейскую свинину и бекон
Через Бурятию в Монголию отправляют европейскую свинину и бекон
Экономика, 19.05.2020
В соседнюю страну отправили более 120 тонн продукции
В Улан-Удэ начнут ремонтировать пути на Гагарина
В Улан-Удэ начнут ремонтировать пути на Гагарина
Экономика, 19.05.2020
В июне начнётся капитальный ремонт трамвайных путей по улице Гагарина
В Улан-Удэ завершили ремонт трамвайных путей на пр. 50 лет Октября
В Улан-Удэ завершили ремонт трамвайных путей на пр. 50 лет Октября
Экономика, 19.05.2020
Последний раз трамвайные пути на этом участке ремонтировали почти полвека назад
Более четырёх тысяч жителей Бурятии получили отсрочку платежей по кредитам
Более четырёх тысяч жителей Бурятии получили отсрочку платежей по кредитам
Экономика, 19.05.2020
Получить отсрочку могут граждане, доход которых за месяц до обращения снизился более чем на 30%
Работу после 1 марта потеряли 2,5 тысячи жителей Бурятии
Работу после 1 марта потеряли 2,5 тысячи жителей Бурятии
Экономика, 18.05.2020
Руководитель агентства занятости заявил, что дальнейший рост безработицы будет незначительным
Бурятия в аутсайдерах рейтинга регионов по вводу жилья
Бурятия в аутсайдерах рейтинга регионов по вводу жилья
Экономика, 18.05.2020
Объёмы ввода жилья в республике значительно снизились

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^