В Бурятии слегка уменьшилась задолженность по зарплате

Большая часть долгов приходится на строительный бизнес
На 1 мая суммарная задолженность по заработной плате в Бурятии составила 27 миллионов 93 тысячи рублей, сообщает Бурятстат. Это на 172 тысяч рублей, или на 0,6 % меньше, чем годом ранее.
В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 9,9 % приходилось на добычу полезных ископаемых, 38,8 % – на транспорт, 51,3 % – на строительство.
- Не изменились размеры просроченной задолженности в ЛК ОАО «Авиакомпания Бурятские Авиалинии», ЛК ООО «Транспортная строительная компания», - уточняют в Бурятстате.
Своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 мая, 695 работникам, из них в организациях строительства – 480 человек, транспорта – 133 и добычи полезных ископаемых – 82 человека.
Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника составила 38 983 рубля, из них в организациях транспорта – 78 947, добычи полезных ископаемых – 32 842, строительства – 28 958 рублей.
Вся просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях образовалась из-за отсутствия собственных средств.
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