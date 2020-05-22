Уличные цветы обойдутся Улан-Удэ в семь миллионов

Высадка начнётся в конце мая
Высадку цветов на городских клумбах в Улан-Удэ планируют начать с 30 мая. Работы начнутся в срок при условии наступления устойчивых положительных температур наружного воздуха и отсутствии заморозков. Сейчас подрядчики перекапывают почву в цветниках и вносят плодородную землю и удобрения, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
Всего в этом году будет оформлено 8 тысяч квадратных метров цветочных клумб. На эти цели из бюджета города выделено более семи млн рублей.
Для создания клумб и цветочных композиций будут использоваться петунии, астры, георгины, хризантемы, цинерарии, бархатцы, кохии, сальвии, колеусы.
Контроль за посадками и состоянием клумб в течение сезона должны будут вести сотрудники МБУ «Городское лесничество», администраций районов, комитета городского хозяйства.
Эскизные предложения цветочных клумб прошли согласование.
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