В Бурятии дорожники проверили асфальтобетонный завод

Продукция завода идёт на ремонт дороги «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи»
В Бурятии на многих объектах начаты дорожно-строительные работы. Для их выполнения запущено производство материалов на асфальтобетонных заводах. На одном из таких заводов, производящих асфальтобетонную смесь, накануне проведён рейд сотрудниками министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ совместно со специалистами Бурятрегионавтодора.
Горячая асфальтобетонная смесь этого завода идёт на капитальный ремонт региональной автомобильной дороги «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи» (км 38 – км 60). На сегодня произведена заготовка необходимого сырья, завершаются работы по увеличению системы обогрева битума общим объёмом более 250 т.
- Этот завод полностью готов к производству работ. Битумохранилище и инертные материалы (песок, гранитный щебень и т.д.) также заготовлены. На данном объекте запланировано устройство 12 км асфальтобетонного покрытия. Все материалы используются из местных карьеров, закупается лишь битум, – подчеркнул главный инженер Бурятрегионавтодора Юрий Воробьев.
На этом заводе изготавливается асфальтобетонная смесь не только для региональной дороги«Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи», а также для ремонта дороги по улице Дарханская в Улан-Удэ. План производства на текущий год составляет 50-60 тыс. тонн. На приготовление 30 тонн асфальта для одной машины требуется не более 15 минут. Процесс полностью автоматизирован, имеет производственную мощность 120 тонн в час.
- Интеллектуальная система подаёт сигнал диспетчеру, может также автоматически выключать установку, если происходит какое-то отклонение от заданных параметров. К примеру, если влажность воздуха выше нормы, то мы просто не сможем получить асфальтобетонную смесь. Очень важно, что производство не вредит окружающей среде, ведь завод сертифицирован по всем экологическим нормам Российской Федерации, – прокомментировал начальник производственного участка АБЗ Роман Айвозян.
При заводе действует специализированная лаборатория для контроля за качеством асфальтобетонных смесей на всех этапах его производства. Для её приготовления используют местное сырье с близлежащих карьеров «Горняк», «Солнце».
- Инертный материал проходит несколько этапов по контролю качества. Начинается с испытаний скальной породы, затем проводятся испытания фракционированного щебня, далее проводится входной контроль показателей сырья на соответствие действующим стандартам. Предпоследний этап заключается в отборе проб из асфальтосмесительной установки или кузова авто. Последний этап контроля качества определяется путем отбора проб асфальтобетона на автодороге, – отметил начальник приобъектной лаборатории Кузьма Босхолов.
При несоответствии параметров требованиям ГОСТ, лаборатория информирует технологов завода о необходимости внесения корректировок в процесс приготовления асфальтобетонных смесей.
Напомним, в этом году на дорожную отрасль Бурятии направлено 5 млрд 554 млн рублей. Из них на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено 2 млрд 839 млн рублей. На эти средства планируется отремонтировать 43 объекта общей протяженностью 118, 5 км дорог.
Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Бурятии позволит к 2024 году довести до нормативного состояния 50 процентов всей региональной сети дорог и 85 процентов дорог в Улан-Удэнской агломерации, снизить в два раза количество мест концентрации ДТП на дорогах, а число погибших в авариях снизить до 4 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщает пресс-служба республиканского мин транса.
В Бурятии дорожники проверили асфальтобетонный завод
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