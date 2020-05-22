Бурятстат сообщил, что средняя зарплата 39 300 рублей





В январе-марте 2020 года среднемесячная заработная плата работников в организациях Бурятии, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 39 300 рублей. Об этом сообщил сегодня Бурятстат. По данным органа статистики, средняя зарплата в Бурятии по сравнению с январём-мартом 2010 года выросла на 9,8 %.Наиболее высокий размер заработной платы – в среднем 74 тысячи рублей – отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых. Их зарплата превышает реднереспубликанский показатель в 1,9 раза.- Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 44,5 %), торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 37 %), - уточнили в Бурятстате.Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу предприятий и организаций республики составила 212 тысяч человек.В общей численности работников организаций значительную долю составляют работники сферы образования (16,3 %), здравоохранения и социальных услуг (13,7 %), государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (13,1 %).