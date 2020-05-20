В Бурятии на 2,6% выросли потребительские цены







Республика Бурятия Забайкальский край Иркутская область Бензин АИ-92 42,99 44,43 42,27 Бензин АИ-95 45,43 46,95 44,73 Бензин АИ-98 48,93 50,51 50,36 Дизельное топливо 49,6 52,92 49,87

С начала года потребительские цены на товары и услуги в Бурятии выросли на 2,6% (по РФ – 2,1 %). Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики республики.Наибольший вклад (1,9 процентных пункта) в инфляцию дал рост цен на продовольственные товары – 104,9%. На непродовольственные товары отмечается рост цен на 1,4 % (вклад – 0,5 п.п.). Стоимость услуг выросла на 0,9 % (вклад – 0,2 п.п.).Основное влияние на рост цен продовольственных товаров оказало увеличение цен на плодоовощную продукцию, мясопродукты и алкогольные напитки.Рост цен на плодоовощную продукцию составил 124,9 % (вклад – 0,9 п.п.). Картофель подорожал на 11,5 %, капуста белокочанная – в 1,9 раз, лук репчатый – в 1,3 раза, свёкла столовая, морковь, чеснок и помидоры – в 1,5 раз, овощи замороженные - на 1,6 %, яблоки – на 16,1 %, груши – на 14,3 %, виноград в 1,3 раза, лимоны в 3,5 раза, орехи – на 3,2 %, бананы – на 0,3 %. В то же время апельсины подешевели на 9,5 %, огурцы – на 3,4 %, сухофрукты – на 0,7 %.Цены на мясопродукты увеличились на 2,2 % (вклад – 0,2 п.п.) по сравнению с уровнем цен в декабре 2019 года, наибольший вклад внесло увеличение цен на говядину на 5,6 %.Алкогольные напитки подорожали на 2,3 % (вклад – 0,15 п.п.). Наибольший рост отмечается на пиво зарубежных торговых марок на 14,3 %.Заметно подорожала крупа гречневая – на 21,8 %, мука – на 8,3 %.Основное влияние на рост цен на непродовольственные товары оказало увеличение цен на легковые автомобили на 2,0 % (вклад 0,1 п.п.), медицинские товары – на 5,1 % (вклад 0,09 п.п.), табачные изделия на 1,9 % (вклад 0,05 п.п.).С начала года цены на бензин выросли на 1,1% и на 1 мая 2020 года составили:Среди непродовольственных товаров на 0,3 – 4,5 % подешевели строительные материалы, моющие и чистящие средства, обувь, фарфоро-фаянсовая посуда, и телерадиотовары.Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утверждённый правительством РФ, выросли цены на мыло хозяйственное на 4,7 %, бумагу туалетную – на 8,4 %, пасту зубную – на 4,6 %, пелёнки для новорожденных и подгузники детские, гигиенические прокладки – на 0,4 – 7,6 %, сухие корма для домашних животных – на 3,7 %. Порошок стиральный подешевел на 3,2 %, мыло туалетное – на 2,8 %, щетка зубная – на 5,8 %.В составе платных услуг населению наибольший вклад в инфляцию внесли жилищно-коммунальные услуги (0,1 п.п.), услуги связи (0,09 п.п.), и бытовые услуги (вклад 0,07 п.п.), рост цен с начала года составил 0,8 %, 4,3 % и 2,4 % соответственно.С начала года отмечается снижение цен на услуги пассажирского транспорта на 4,4 %. Проезд в поезде дальнего следования подешевел на 8,4 %, полёт в салоне экономического класса самолета – на 3,0 %.Среди регионов Дальневосточного федерального округа Бурятия занимает 8 место по уровню наименьшей инфляции.