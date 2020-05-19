В соседнюю страну отправили более 120 тонн продукции
Сотрудники управления Россельхознадзора в МАПП «Кяхта» досматривают подконтрольные грузов при экспорте, импорте и транзите.
С 12 по 18 мая проведён контроль при перевозке 68 партий продукции весом 501 тонна.
- При экспорте проконтролирована перевозка 4 372 200 штук куриных яиц и 62 партии продукции весом 378 тонн: 132 тонны молочной и 14 тонн рыбной продукции, 134 тонны свинины, 59 тонн мяса птицы, 20 тонн овса, 18 тонн кормов, 0,5 тонны супов быстрого приготовления и 0,4 тонны желатина, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
При транзите было досмотрено шесть партий продукции весом 123 тонны, отправленной из стран Европейского союза в Монголию. В соседнее государство экспортировано четыре партии свинины весом 82 тонны из Польши, партия молочной продукции весом 20 тонн из Германии и партия бекона из Нидерландов.
Все грузы соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям.
Через Бурятию в Монголию отправляют европейскую свинину и бекон
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