В июне начнётся капитальный ремонт трамвайных путей по улице Гагарина
1 участок: от пр. 50 лет Октября до ул. Пестеля. Последний раз капитальный ремонт здесь был в 2004 году.
2 участок: от ул. Добролюбова до ул. Юных Коммунаров. Срок последнего капитального ремонта участка 26 лет назад - в1994 году.
Общая стоимость работ составит более 98,9 млн. рублей.
Работы на Гагарина начнутся 20 июня и должны закончиться до 30 сентября. Трамвайное движение днём будет осуществляться по графику, а автомобильное движение будет закрываться участками, сообщили в МУП «Управление трамвая».
В Улан-Удэ начнут ремонтировать пути на Гагарина
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В июне начнётся капитальный ремонт трамвайных путей по улице Гагарина
Последний раз трамвайные пути на этом участке ремонтировали почти полвека назад
Получить отсрочку могут граждане, доход которых за месяц до обращения снизился более чем на 30%
Экономика, 18.05.2020
Руководитель агентства занятости заявил, что дальнейший рост безработицы будет незначительным
Экономика, 18.05.2020
Объёмы ввода жилья в республике значительно снизились
Экономика, 17.05.2020
Ранее глава Бурятии обещал подумать над тем, как поощрить миллионного жителя
Этот участок ни разу не ремонтировался с 1985 года
Конкурсанты ответственно подошли к творческому конкурсу
С учётом районного коэффициента ежемесячная выплата составляет 14 566 рублей
С начала года произошло три смертельных случая на производстве
Новая ставка будет установлена в размере 7,5%
Лес идёт на экспорт в Китай и страны Европейского союза
Ожидается, что она сэкономит потребление топлива и электроэнергии до 30%
С 14 мая его стали продавать с 8 до 23 часов
В городе приступили к благоустройству 56 дворов