В Улан-Удэ начнут ремонтировать пути на Гагарина

В июне начнётся капитальный ремонт трамвайных путей по улице Гагарина



1 участок: от пр. 50 лет Октября до ул. Пестеля. Последний раз капитальный ремонт здесь был в 2004 году.



2 участок: от ул. Добролюбова до ул. Юных Коммунаров. Срок последнего капитального ремонта участка 26 лет назад - в1994 году.



Общая стоимость работ составит более 98,9 млн. рублей.



Работы на Гагарина начнутся 20 июня и должны закончиться до 30 сентября. Трамвайное движение днём будет осуществляться по графику, а автомобильное движение будет закрываться участками, сообщили в МУП «Управление трамвая».

