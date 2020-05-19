Также объявлены победители конкурса среди сельхозкооперативов
В Бурятии 18 мая подведены итоги конкурсного отбора по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных ферм.
По направлению «Поддержка начинающих фермеров» из 101 заявителя, допущенного к очному собеседованию, определено 26 победителей с наибольшим количеством баллов. Сумма финансирования составит 123,8 млн рублей.
По направлению «Развитие семейной фермы» 3 заявителя прошли на очное собеседование, 1 отказано. Общая сумма финансирования составит 24,4 млн рублей.
Наиболее активны в развитии данного направления Бичурский, Джидинский и Мухоршибирский районы. В этом году, впервые за долгий период, очень активно заявился Баргузинский район.
Качество подготовки заявителей оценивалось конкурсной комиссией на очном собеседовании. Напомним, что в этом году состав комиссии был изменен. Оценка проводилась по 10 критериям, за каждый критерий, каждым членом комиссии выставлялся балл от 0 до 5, затем выводилось среднее значение до тысячной доли. Списки ранжировались по баллам, в соответствии с доведённым финансированием определялись получатели.
Также 18 мая были подведены итоги конкурса на предоставление гранта на развитие материально- технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Победителями конкурса стали два сельскохозяйственных потребительских кооператива из Заиграевского и Мухоршибирского районов, планирующих развивать направление по переработке молока и мяса. Проектами развития кооперативов предусмотрено строительство молочного цеха, а также строительство убойного цеха и цеха по производству мясных полуфабрикатов.
Списки победителей всех конкурсов размещены на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Бурятии подвели итоги конкурса фермерских грантов
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