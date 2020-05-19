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Более четырёх тысяч жителей Бурятии получили отсрочку платежей по кредитам

Более четырёх тысяч жителей Бурятии получили отсрочку платежей по кредитам
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Получить отсрочку могут граждане, доход которых за месяц до обращения снизился более чем на 30%

Одной из мер поддержки граждан России из-за пандемии коронавируса стала возможность временно не платить по займам и кредитам. В Бурятии на сегодня банки одобрили 4599 заявлений жителей республики о пересмотре графика платежей.

На кредитные каникулы в соответствии с законом физические лица могут сначала уйти, а только потом предоставить подтверждающие документы. Таких обращений в Бурятии около 1200 - почти 800 из них уже одобрено, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Для физических лиц основаниями для отсрочки являются размер кредита (от 100 тыс до 3 млн рублей в зависимости от вида кредита) и уровень снижения дохода (не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году).

Жители Бурятии заявку об изменении условий договора могут направить по двум видам программ – государственной программе поддержки заёмщиков (закон №106-ФЗ от 3 апреля 2020) и по собственным программам банков.

С заявлением в банк необходимо обратиться с 3 апреля по 30 сентября 2020 года. По одному и тому же кредиту «уйти на каникулы» можно только один раз. Только по ипотечному кредиту воспользоваться правом на отсрочку можно дважды: в соответствии с законом, вступившим в силу 3 апреля 2020 года, и на основании закона, принятого в 2019 году.

Отсрочку можно взять на любой необходимый срок, но не более 6 месяцев. Дату начала заемщик устанавливает самостоятельно. Для задолженности по кредитным картам это может быть любая дата с момента обращения за отсрочкой. По потребительским и ипотечным кредитам отсрочка может быть оформлена за 14 и 30 дней до даты заявления соответственно.
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