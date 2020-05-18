Работу после 1 марта потеряли 2,5 тысячи жителей Бурятии

Руководитель агентства занятости заявил, что дальнейший рост безработицы будет незначительным



В Бурятии в поисках работы на сегодня числится 19 700 человек, из признаны безработными 17 900 человек. Получают пособие по безработице 15 800 человек, 10 тысяч граждан получают пособие по безработице в минимальном размере – 1800 рублей. К таким получателям относятся те, кто не работал более года и обратился в Центр занятости населения республики в связи с пандемией коронавируса.



Безработных получателей МРОТ – порядка четырёх тысяч рублей. Это те люди, у которых не было длительного перерыва в работе, в том числе, люди, которые потеряли работу в период коронавируса.



- Из тех лиц, которые реально потеряли работу после 1 марта – 2,5 тысячи человек, - сообщил руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.



Также он отметил, что граждане, которые потеряли работу и имеют детей, получают выплаты в размере трёх тысяч рублей на каждого ребёнка. Такие выплаты в республике назначены 933 гражданам, у них 1600 детей до 18 лет.



Вакансий становится больше



Руководитель Центра занятости населения предположил, что будет увеличиваться число вакансий, поскольку предприятия возвращаются к прежнему режиму работы.



- С конца прошлой недели мы начали отмечать прирост вакансий по предприятиям республики. С 13 числа по настоящий момент вакансии приросли на 260 единиц. В настоящее время в республиканской базе порядка восьми тысяч вакансий, они как постоянного, так и временного характера, - уточнил Александр Башкирцев.



Всем безработным, которые состоят на учёте, будут представляться подходящие вакансии, они должны будут их отработать. Каждому безработному будет представлено не менее двух вакансий, которые им подходят по их предыдущей работе, по уровню их образования.



- В случае, если гражданин не отработает эти вакансии, либо от них откажется, будет осуществляться приостановка выплаты пособий по безработице, - сообщил Александр Башкирцев.



Также руководитель Центра занятости населения высказал мнение, что продолжится рост безработицы, но он будет незначительный.



- Если раньше, в апреле, в день мы получали 1,5 тысяч заявлений, то в последнее время мы получаем в среднем по 100-150 заявлений в день, - отметил Башкирцев.



«Горячая линия»



На сегодня Центр занятости работает в дистанционном режиме, традиционного приёма граждан не ведётся, также работает «горячая линия». По городскому центру занятости «горячая линия» работает с 8:00 до 21:00. Одномоментно звонки принимают восемь операторов, они работают в две смены. Порядка 16 человек ежедневно принимают звонки.



Всего за время принято порядка 42 тысяч обращений от граждан и около 1600 – от организаций, работодателей.



Некоторые горожане не могут дозвониться на телефон «горячей линии». Руководитель агентства занятости отметил, что с 18:00 до 21:00 звонков поступает меньше, а, значит, выше шансы дозвониться.



Помощь бизнесу



Кроме того, на республиканском уровне подготовлено и принято постановление правительства, направленное на дополнительное создание рабочих мест для тех людей, которые открывали свой бизнес при помощи Центров занятости. Планируется создание больше ста рабочих мест, с компенсацией таким работодателям минимальной заработной платы «на протяжении определённого времени», отметил Александр Башкирцев.



- Сейчас есть заявки практически со всех районов республики и порядка 30 заявок у нас находится на рассмотрении. Полагаем, что где-то к концу июня эта работа будет полностью завершена, и по этому направлению все 100 новых рабочих мест будут созданы, - пояснил Александр Башкирцев.





