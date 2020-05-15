Почти 2 тысячи безработных в Бурятии получают максимальное пособие

С учётом районного коэффициента ежемесячная выплата составляет 14 566 рублей
Уволенным с 1 марта 2020 года жителям Бурятии установлено пособие по безработице в максимальном размере. С учётом районного коэффициента ежемесячная выплата составляет 14566 рублей (северные районы – 15769 рублей).
Получателей данной федеральной меры поддержки на сегодняшний день насчитывается 1875 человек. Из них 865 человек получают и доплату на каждого ребёнка – всего на 1588 детей. Общая сумма выплат по данной мере поддержки составила 2,4 млн рублей.
В условиях ограничительных эпидемиологических мероприятий в Бурятии увеличилось число граждан, обратившихся в органы службы занятости по поиску подходящей работы.
По состоянию на 13 мая, численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учёте – 16554 человек, уровень регистрируемой безработицы составил 3,8% от числа трудоспособных граждан. Из них получателями пособия по безработице являются 14 711 человек: 2487 – в максимальном размере (в том числе 1875 – в рамках федеральной меры поддержки).
- В связи с ослаблением режима самоизоляции прогнозируется увеличение вакансий, так как работодатели возобновляют деятельность. Рост численности безработных произошёл в основном из-за граждан, желающих возобновить трудовую деятельность после длительного, более одного года перерыва. Также теперь становятся на учёт по безработице, граждане, которые работали неофициально и получали «серую зарплату», - отметил руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.
В республиканском банке вакансий на сегодня насчитывается более 8 тысяч вакансий. Проработан вопрос по трудоустройству безработных на строительных объектах.
Утверждено постановление, согласно которому предоставляются гранты в форме субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, открывшим собственное дело при содействии органов службы занятости. Размер - 60 тысяч рублей на каждое рабочее место. Максимальный размер гранта – 300 тысяч рублей на создание пяти рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Почти 2 тысячи безработных в Бурятии получают максимальное пособие
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С начала года произошло три смертельных случая на производстве
Новая ставка будет установлена в размере 7,5%
Лес идёт на экспорт в Китай и страны Европейского союза
Ожидается, что она сэкономит потребление топлива и электроэнергии до 30%
С 14 мая его стали продавать с 8 до 23 часов
В городе приступили к благоустройству 56 дворов
Камеры выявили более 75 тысяч нарушений правил дорожного движения
За каждую лисицу, добытую на территории районов с действующими очагами бешенства, будут выплачивать пять тысяч рублей
Ремонтные работы идут в городе полным ходом
Режим ограничительных мероприятий снят для всех промышленных, строительных предприятий, частично для торговли
Продолжается ремонт участка «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи»
В Бурятии дорожники обновят 54,8 км трассы
Экономика, 12.05.2020
Проезда через МАПП ждут 273 грузовых автомобиля
Экономика, 12.05.2020
Выработка электроэнергии солнечными электростанциями в Бичурском и Хоринском районах за I квартал 2020 года превысила 6 тыс кВт.ч.
Экономика, 08.05.2020
Посевная в республике наращивает обороты