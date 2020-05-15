Почти 2 тысячи безработных в Бурятии получают максимальное пособие

С учётом районного коэффициента ежемесячная выплата составляет 14 566 рублей



Уволенным с 1 марта 2020 года жителям Бурятии установлено пособие по безработице в максимальном размере. С учётом районного коэффициента ежемесячная выплата составляет 14566 рублей (северные районы – 15769 рублей).



Получателей данной федеральной меры поддержки на сегодняшний день насчитывается 1875 человек. Из них 865 человек получают и доплату на каждого ребёнка – всего на 1588 детей. Общая сумма выплат по данной мере поддержки составила 2,4 млн рублей.



В условиях ограничительных эпидемиологических мероприятий в Бурятии увеличилось число граждан, обратившихся в органы службы занятости по поиску подходящей работы.



По состоянию на 13 мая, численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учёте – 16554 человек, уровень регистрируемой безработицы составил 3,8% от числа трудоспособных граждан. Из них получателями пособия по безработице являются 14 711 человек: 2487 – в максимальном размере (в том числе 1875 – в рамках федеральной меры поддержки).



- В связи с ослаблением режима самоизоляции прогнозируется увеличение вакансий, так как работодатели возобновляют деятельность. Рост численности безработных произошёл в основном из-за граждан, желающих возобновить трудовую деятельность после длительного, более одного года перерыва. Также теперь становятся на учёт по безработице, граждане, которые работали неофициально и получали «серую зарплату», - отметил руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.



В республиканском банке вакансий на сегодня насчитывается более 8 тысяч вакансий. Проработан вопрос по трудоустройству безработных на строительных объектах.



Утверждено постановление, согласно которому предоставляются гранты в форме субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, открывшим собственное дело при содействии органов службы занятости. Размер - 60 тысяч рублей на каждое рабочее место. Максимальный размер гранта – 300 тысяч рублей на создание пяти рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



