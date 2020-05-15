В Бурятии стало меньше производственных травм

С начала года произошло три смертельных случая на производстве



По оперативным данным, за январь-апрель 2020 года в Бурятии произошло 11 несчастных случаев на производстве, из них: один – групповой, в результате которого двое работников получили тяжёлые травмы; три - со смертельным исходом, семь - с тяжёлым исходом.



За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 15 несчастных случаев на производстве, в том числе: два групповых, четыре – со смертельным исходом, девять – с тяжёлым исходом.



Абсолютный уровень производственного травматизма за январь- апрель 2020 года снизился по отношению к аналогичному периоду 2019 года на 26,6%, сообщили в Госинспекции труда в Бурятии.



