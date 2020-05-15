Горсовет Улан-Удэ снизит ставку ЕНВД в два раза

Новая ставка будет установлена в размере 7,5%



Депутаты Улан-Удэнского горсовета снизят ставку единого налога на вменённый доход в два раза. Ставка будет установлена в размере 7,5 процентов. Такую меру планируется принять для поддержки бизнесменов Улан-Удэ в условиях пандемии коронавируса. Сейчас процентная ставка ЕНВД составляет 15%.



Ставка единого налога на вменённый доход в размере 7,5% будет установлена для организаций и индивидуальных предпринимателей - плательщиков единого налога на вменённый доход по следующим видам экономической деятельности: производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи, полиграфическая деятельность и копирование носителей информации, производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), производство мебели, ремонт и монтаж машин и оборудования, сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья, строительство зданий, специализированные строительные работы, операции с недвижимым имуществом, деятельность в области права и бухгалтерского учета, рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка, дизайн, фотография, предоставление прочих персональных услуг.



Ставка будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года.



Проект решения Улан-Удэнского горсовета «Об установлении ставки единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности» будет рассмотрен на 10-й сессии горсовета 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

