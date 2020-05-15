В Бурятии продолжается ремонт дороги вблизи Эрхирика

Этот участок ни разу не ремонтировался с 1985 года



В Заиграевском районе Бурятии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально ремонтируется участок региональной автодороги Эрхирик – Нижние Тальцы – Сосновый Бор (км 0 – км 4 + 800), который с 1985 года ни разу не ремонтировался. Сегодня с ходом ремонтных работ ознакомились представители СМИ.



В этом году на дорожную отрасль республики направлено 5 млрд 554 млн рублей. Из них на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено 2 млрд 839 млн рублей. На эти средства планируется отремонтировать 43 объекта общей протяженностью 118,5 км дорог.



- В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году планируется привести к нормативному состоянию 72 процента дорог в агломерации и 47,9 процента дорог на региональной сети. Кроме того, планируется ликвидация 26 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в городе Улан-Удэ, установка семи новых светофорных объектов и реконструкция восьми светофорных объектов. В этом году начаты работы по строительству нового моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная, в этом году будет освоено 700 млн рублей плюс 415 млн рублей, значит 1 млрд 115 млн рублей на этом объекте, – отметил заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия Сергей Белоколодов.



На ремонтируемом участке дороги работы были начаты в мае прошлого года и должны быть завершены в октябре этого года. Стоимость работ составляет почти 171 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.



- Данным проектом предусмотрены работы по капитальному ремонту земляного полотна, восстановление системы водоотвода и капитальный ремонт моста через реку Уда протяженностью 130 м. Также контрактом предусмотрено устройство освещения, устройство тротуаров и обустройство в пределах жилой застройки. В данный момент выполнено устройство верхнего слоя покрытия 1,4 км из 4,8 км, – рассказал главный инженер ГКУ «Бурятрегионавтодор» Юрий Воробьев.



На участке протяженностью 2,8 км специалисты уже проложили земляное полотно, верхний и нижний слои основания и покрытия на 1,4 км дороги, металлические гофрированные трубы, построили тротуары, провели освещение, монолитные быстротоки и отремонтировали мост. В настоящее время ведутся работы по устройству кюветов монолитным бетоном, водосбросов и проводится отсыпка земляного полотна.



- Также у нас помимо укрепительных работ, ещё выполнены искусственные сооружения, т.е. водопропускные трубы, чтобы обеспечить пропуск воды с одной стороны на другую, потому что здесь болотистая местность. У нас сейчас идет замена грунта, чтобы в дальнейшем не было никаких просадок. Также у нас выполнен ремонт моста, на данный момент там ещё будет наносится покрытие, чтобы исключить скользкость, – сообщила начальник производственно-технического отдела ООО «Арт Ком» Анастасия Захарова.



О значимости проводимых работ на этой региональной дороге говорят не только факты, но и заинтересованность местных жителей.



- Я являюсь не только местным жителем, у меня здесь фермерское хозяйство и эта дорога – связующая с городом, т.е. для нас, для фермеров это сбыт продукции. Нам важно ездить по хорошей дороге, сберечь свою технику, привозить материалы для дальнейшей работы, поэтому мы очень сильно нуждаемся в этой дороге. И мы рады, что начались эти работы и наконец нам уже будет дальше легче развиваться, – поведала Татьяна Казанцева.



Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Бурятии позволит к 2024 году довести до нормативного состояния 50 процентов всей региональной сети дорог и 85 процентов дорог в Улан-Удэнской агломерации, снизить в два раза количество мест концентрации ДТП на дорогах, а число погибших в авариях снизить до 4 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

