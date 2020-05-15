В Бурятии сообщили, сколько досмотрено идущей на экспорт древесины

Лес идёт на экспорт в Китай и страны Европейского союза



С начала года управление Россельхознадзора в Бурятии проинспектировало 418 520 кубометров лесоматериалов, предназначенных для экспорта в Китай и страны Европейского союза. Из них 15 800 кубометров круглой древесины и 402 720 кубометров пиломатериалов. Кроме того, проконтролировано 15 547 кубометров лесоматериалов при внутрироссийских перевозках.



Государственные инспекторы Россельхознадзора провели 112 проверок, по заявкам бизнеса сделано 385 выездов для отбора проб.



В результате проверочных мероприятий выявлено 112 нарушений законодательства в области карантина растений. По всем случаям составлены протоколы об административных правонарушениях, назначены штрафы, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

