В Бурятии сообщили, сколько досмотрено идущей на экспорт древесины

Лес идёт на экспорт в Китай и страны Европейского союза
С начала года управление Россельхознадзора в Бурятии проинспектировало 418 520 кубометров лесоматериалов, предназначенных для экспорта в Китай и страны Европейского союза. Из них 15 800 кубометров круглой древесины и 402 720 кубометров пиломатериалов. Кроме того, проконтролировано 15 547 кубометров лесоматериалов при внутрироссийских перевозках.
Государственные инспекторы Россельхознадзора провели 112 проверок, по заявкам бизнеса сделано 385 выездов для отбора проб.
В результате проверочных мероприятий выявлено 112 нарушений законодательства в области карантина растений. По всем случаям составлены протоколы об административных правонарушениях, назначены штрафы, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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