 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Мая

14 Мая

Популярное

В Бурятии сообщили, сколько досмотрено идущей на экспорт древесины

В Бурятии сообщили, сколько досмотрено идущей на экспорт древесины
Экономика, 
Лес идёт на экспорт в Китай и страны Европейского союза

С начала года управление Россельхознадзора в Бурятии проинспектировало 418 520 кубометров лесоматериалов, предназначенных для экспорта в Китай и страны Европейского союза. Из них 15 800 кубометров круглой древесины и 402 720 кубометров пиломатериалов. Кроме того, проконтролировано 15 547 кубометров лесоматериалов при внутрироссийских перевозках.

Государственные инспекторы Россельхознадзора провели 112 проверок, по заявкам бизнеса сделано 385 выездов для отбора проб.

В результате проверочных мероприятий выявлено 112 нарушений законодательства в области карантина растений. По всем случаям составлены протоколы об административных правонарушениях, назначены штрафы, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
экспорт леса Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сообщили, сколько досмотрено идущей на экспорт древесины
В Бурятии сообщили, сколько досмотрено идущей на экспорт древесины
Экономика, 15.05.2020
Лес идёт на экспорт в Китай и страны Европейского союза  
В Заиграевском районе Бурятии запущена новая котельная
В Заиграевском районе Бурятии запущена новая котельная
Экономика, 14.05.2020
Ожидается, что она сэкономит потребление топлива и электроэнергии до 30%
В Забайкалье вернули прежнее время продажи алкоголя
В Забайкалье вернули прежнее время продажи алкоголя
Экономика, 14.05.2020
С 14 мая его стали продавать с 8 до 23 часов
В Улан-Удэ на благоустройство дворов выделили более 100 млн рублей
В Улан-Удэ на благоустройство дворов выделили более 100 млн рублей
Экономика, 14.05.2020
В городе приступили к благоустройству 56 дворов
В Бурятии благодаря камерам бюджет получит 59 млн
В Бурятии благодаря камерам бюджет получит 59 млн
Экономика, 14.05.2020
Камеры выявили более 75 тысяч нарушений правил дорожного движения
В Бурятии выделили миллион рублей для добытчиков лисиц
В Бурятии выделили миллион рублей для добытчиков лисиц
Экономика, 14.05.2020
За каждую лисицу, добытую на территории районов с действующими очагами бешенства, будут выплачивать пять тысяч рублей
В Улан-Удэ потратят более 12 миллионов на ямы
В Улан-Удэ потратят более 12 миллионов на ямы
Экономика, 13.05.2020
Ремонтные работы идут в городе полным ходом
Глава Бурятии подписал указ о смягчении ограничительных мер
Глава Бурятии подписал указ о смягчении ограничительных мер
Экономика, 13.05.2020
Режим ограничительных мероприятий снят для всех промышленных, строительных предприятий, частично для торговли
В Тарбагатайском районе Бурятии ремонтируют дорогу за 539 млн
В Тарбагатайском районе Бурятии ремонтируют дорогу за 539 млн
Экономика, 13.05.2020
Продолжается ремонт участка «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи»
В Бурятии обустраивают защитные слои на трассе «Байкал»
В Бурятии обустраивают защитные слои на трассе «Байкал»
Экономика, 13.05.2020
В Бурятии дорожники обновят 54,8 км трассы
В Забайкалье очередь из фур уже месяц стоит у границы с Китаем
В Забайкалье очередь из фур уже месяц стоит у границы с Китаем
Экономика, 12.05.2020
Проезда через МАПП ждут 273 грузовых автомобиля
В Бурятии солнечные электростанции увеличивают мощность.
В Бурятии солнечные электростанции увеличивают мощность.
Экономика, 12.05.2020
Выработка электроэнергии солнечными электростанциями в Бичурском и Хоринском районах за I квартал 2020 года превысила 6 тыс кВт.ч.
В Бурятии назвали лидеров по посеву зерновых культур
В Бурятии назвали лидеров по посеву зерновых культур
Экономика, 08.05.2020
Посевная в республике наращивает обороты
В Бурятии приступили к строительству шестой солнечной электростанции
В Бурятии приступили к строительству шестой солнечной электростанции
Экономика, 08.05.2020
Солнечная электростанция появится в Джидинском районе

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^