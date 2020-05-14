В Улан-Удэ на благоустройство дворов выделили более 100 млн рублей

В городе приступили к благоустройству 56 дворов



В Улан-Удэ началось благоустройство 56 дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Торги по определению подрядных организации завершены. Программа реализуется третий год подряд в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».



В этом году запланировано проведение работ на сумму 104,3 млн. рублей, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.



Определены четыре подрядные организации, которые уже приступили к работам. Они ремонтируют внутридворовые проезды, тротуары, устанавливают урны и лавочки, а также регулируют высотное положение крышек колодцев.



На дворовых территориях, подлежащих благоустройству в 2020 году, проведены собрания, все схемы и дизайн-проекты согласованы с жителями, управляющими организациями, прошли общественное обсуждение.



Также с жильцами согласованы дизайн-проекты по озеленению. В каждом дворе предусмотрена посадка кустарников, деревьев и устройство цветочных клумб. Ухаживать и поливать зелёные насаждения будут жильцы дома.



В 2019 году в рамках муниципальной программы было выделено 155,8 млн. рублей. Всего было благоустроено 37 дворов и две общественные территории: сквер «Кристалл» в микрорайоне Стеклозавод и площадь Славы. Национальные проекты, действующие до 2024 года, разработаны и утверждены во исполнение «майского» указа президента.



