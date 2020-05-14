В Заиграевском районе Бурятии запущена новая котельная

Ожидается, что она сэкономит потребление топлива и электроэнергии до 30%



Строительство модульной котельной в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии велось с середины 2019 года, а в апреле 2020-го котельную уже запустили. Пока этот только пробный запуск. В полную силу работать она начнёт с начала нового отопительного сезона. Планируется, что новая котельная сэкономит потребление топлива и электроэнергии до 30%.



Монтаж блочно-модульной котельной проводил инвестор. Котельная, общей мощностью 19,5 Гкал/ч, состоит из трёх котлов, один из которых резервный. В соответствии с проектной документацией этого вполне достаточно, чтобы обеспечить теплом всех жителей села.



Старая котельная была построена в 1982 году и имела 7 котлов, из которых работали всего два. Котельная была предназначена для теплоснабжения ремонтного завода, жилищного фонда и социальных объектов. В настоящее время ремонтный завод не работает, из 25 пятиэтажных многоквартирных домов – 9 заброшены и не отапливаются. Кроме того, само здание очень большое и холодное, в связи с чем потери тепловой энергии на собственные нужды составляют до 20%. При присоединённой нагрузке в 19 Гкал/ч, котельная впустую вырабатывает 34 Гкал/ч, а это значит, что значительно увеличены затраты на топливо.



- Сегодня перед нами стоит задача ликвидировать старые энергозатратные котельные в республике. Их оборудование уже морально устарело. Это приводит к большим энергопотерям и увеличению затрат на содержание. Для обеспечения безопасности и надежного теплоснабжения министерством строительства Бурятии, совместно с руководством муниципальных образований прорабатывается вопрос об установке новых модульных котельных, которые будут экономить на топливе миллионы рублей. Кроме того, новые котельные надежны и практичны в эксплуатации. Благодаря автоматике, параметры теплоносителя и подача угля контролируются без участия человека, что исключает фактор человеческих ошибок. Для размещения оборудования не требуется больших территорий, а наличие системы газоочистки значительно улучшают экологию. Поэтому размещение таких котельных на близких расстояниях от жилых массивов безопасно для людей, – отметил заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Поляков.



Минстрой Бурятии сейчас решает вопрос по выкупу новой котельной в селе Новая Брянь у инвестора. Цена вопроса – 136 миллионов рублей.



На сегодня в республике работы по ликвидации старых, энергозатратных котельных только начинаются. В ближайшее время планируется установить новые модульные котельные в Северо-Байкальском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Кабанском районах. В целом, реконструкция систем теплоснабжения коснётся всех районов Бурятии, сообщает министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ.

