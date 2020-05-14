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В Бурятии благодаря камерам бюджет получит 59 млн

В Бурятии благодаря камерам бюджет получит 59 млн
Экономика,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Камеры выявили более 75 тысяч нарушений правил дорожного движения

В Бурятии за четыре месяца Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД возбудил 75 180 дел об административных правонарушениях на сумму 59 млн. рублей.

Основная масса нарушений ПДД регистрируется стационарными комплексами ЦАФАП – 72 380. При этом более 70 % от общего количества нарушений фиксируется в Улан-Удэ – 53 890.

194 комплексов фиксации нарушений выявили 55 тысяч нарушений скоростного режима. 10 камер зафиксировали 13 125 нарушений правил проезда перекрёстка. 37 комплексов на пешеходных переходах зарегистрировали свыше четыре тысяч фактов непредоставления преимущества пешеходам.

На региональных дорогах камеры ЦАФАП выявили свыше 13 тысяч нарушений, на федеральных – более 6,5 тысяч нарушений.

Также с помощью автоматизированных комплексов сотрудники ГИБДД проверяют водителей, лишённые права управления транспортными средствами. За 4 месяца 53 нарушителя привлечены к административной ответственности за езду без водительских прав, сообщает УГИБДД по Бурятии.

Информацию о местах установки комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения можно узнать на официальном сайте ГИБДД.РФ.



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