В Забайкалье вернули прежнее время продажи алкоголя

С 14 мая его стали продавать с 8 до 23 часов



В министерстве экономического развития Забайкальского края рассказали о продлении времени продажи алкогольной продукции. С 14 мая её реализация разрешена с 8 часов 00 минут до 23 часов 00 минут.



- Мы понемногу начинаем ослаблять ограничения, связанные с пандемией коронавируса, – пояснил зампред правительства региона Александр Бардалеев, – с сегодняшнего дня возвращаем прежний режим продажи алкоголя. Хочу напомнить, что сфера торговли работает только при соблюдении регламента безопасности. Перчатки, маски, социальная дистанция (1,5 метра между людьми), проветривания. Всё сохраняется, мы продолжаем мониторинг исполнения этих правил.



С 7 апреля продажу спиртных напитков в Забайкалье ограничили с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в связи с ростом количества правонарушений, связанных с употреблением алкоголя.



При этом Забайкальский край – один из немногих регионов страны, где с 11 апреля открыты все магазины и частично сфера услуг (бани, салоны красоты). Общепит работает онлайн и на вынос. С 14 мая на территории края разрешена работа автошкол. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития Забайкалья.

