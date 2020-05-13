В Бурятии дорожники обновят 54,8 км трассы
Дорожники обновят более 67 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита в Иркутской области и в Бурятии, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал»
Основной объём работ - 54,8 км — выполнят в Бурятия, ещё 12,4 км — в Иркутской области.
Устройство защитных слоёв позволяет оперативно устранить дефекты дорожного покрытия. Профилактическая обработка обеспечивает нормативную ровность и сцепление, способствует повышению безопасности дорожного движения.
Кроме того, на всех объектах укрепят обочины и нанесут горизонтальную разметку.
Всего в 2020 году на подведомственной сети Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» в нормативное состояние приведут свыше 145 км автодорог.
В Бурятии обустраивают защитные слои на трассе «Байкал»
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