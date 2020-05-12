Проезда через МАПП ждут 273 грузовых автомобиля
Очередь из грузового транспорта уже месяц стоит на границе с Китаем возле международного автомобильного пункта пропуска «Забайкальск». Об этом на оперативном заявил 12 мая сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин. Сейчас у границы стоит 273 фуры.
- В Забайкальске находится 273 грузовых транспортных средства. За сутки границу пересекли 25 транспортных средств, за неделю – 258, – сказал он.
Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, Китай временно закрыл границы и ограничил пропуск по грузовому направлению на автомобильном пункте пропуска. Перейти границу с КНР могут грузовые транспортные средства, перевозящие приоритетный груз (гуманитарная помощь, овощи). Также грузовой транспорт, находящийся длительное время в Китае, обязан вернуться в Россию по окончании работы в КНР.
В Забайкалье очередь из фур уже месяц стоит у границы с Китаем
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