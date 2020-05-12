В Бурятии солнечные электростанции увеличивают мощность.

Выработка электроэнергии солнечными электростанциями в Бичурском и Хоринском районах за I квартал 2020 года превысила 6 тыс кВт.ч.



В Бурятии солнечные электростанции увеличивают мощность.



Бичурская солнечная электростанция установленной мощностью 10 МВт введена в эксплуатацию в ноябре 2017 года, Хоринская станция мощностью 15 МВт - в ноябре 2019 года.



Выработка электроэнергии солнечными электростанциями в Бичурском и Хоринском районах за I квартал 2020 года превысила 6 тыс кВт.ч.



Общая выработка электроэнергии двумя станциями за весь период работы составила более 33 млн кВт.ч, что эквивалентно использованию 9,8 млн кубометров природного газа для производства электроэнергии. Работа солнечных электростанций группы компаний «Хевел» позволила избежать более 17 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.



До конца текущего года в Джидинском районе республики будут построены первая и вторая очереди Торейской солнечной электростанции мощностью 25 и 20 МВт соответственно. В начале мая компания приступила к обустройству строительной площадки.



Всего же в Бурятии в 2017-2019 гг. было построено пять солнечных электростанций в Кабанском, Тарбагатайском, Кяхтинском, Бичурском и Хоринском районах. К концу года совокупная мощность экологически чистой генерации на территории региона достигнет 115 МВт (в том числе 70 МВт - мощности СЭС ГК «Хевел»), сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.

