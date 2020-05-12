 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Мая

11 Мая

Популярное

В Бурятии солнечные электростанции увеличивают мощность.

В Бурятии солнечные электростанции увеличивают мощность.
Экономика,  Фото:pixabay.com
Выработка электроэнергии солнечными электростанциями в Бичурском и Хоринском районах за I квартал 2020 года превысила 6 тыс кВт.ч.

В Бурятии солнечные электростанции увеличивают мощность.

Бичурская солнечная электростанция установленной мощностью 10 МВт введена в эксплуатацию в ноябре 2017 года, Хоринская станция мощностью 15 МВт - в ноябре 2019 года.

Выработка электроэнергии солнечными электростанциями в Бичурском и Хоринском районах за I квартал 2020 года превысила 6 тыс кВт.ч.

Общая выработка электроэнергии двумя станциями за весь период работы составила более 33 млн кВт.ч, что эквивалентно использованию 9,8 млн кубометров природного газа для производства электроэнергии. Работа солнечных электростанций группы компаний «Хевел» позволила избежать более 17 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.

До конца текущего года в Джидинском районе республики будут построены первая и вторая очереди Торейской солнечной электростанции мощностью 25 и 20 МВт соответственно. В начале мая компания приступила к обустройству строительной площадки.

Всего же в Бурятии в 2017-2019 гг. было построено пять солнечных электростанций в Кабанском, Тарбагатайском, Кяхтинском, Бичурском и Хоринском районах. К концу года совокупная мощность экологически чистой генерации на территории региона достигнет 115 МВт (в том числе 70 МВт - мощности СЭС ГК «Хевел»), сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.
солнечная энергия солнечные электростанции
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии солнечные электростанции увеличивают мощность.
В Бурятии солнечные электростанции увеличивают мощность.
Экономика, 12.05.2020
Выработка электроэнергии солнечными электростанциями в Бичурском и Хоринском районах за I квартал 2020 года превысила 6 тыс кВт.ч.
В Бурятии назвали лидеров по посеву зерновых культур
В Бурятии назвали лидеров по посеву зерновых культур
Экономика, 08.05.2020
Посевная в республике наращивает обороты
В Бурятии приступили к строительству шестой солнечной электростанции
В Бурятии приступили к строительству шестой солнечной электростанции
Экономика, 08.05.2020
Солнечная электростанция появится в Джидинском районе
В Бурятии и двух соседних регионах отремонтируют 11 мостов
В Бурятии и двух соседних регионах отремонтируют 11 мостов
Экономика, 08.05.2020
Все работы, кроме одного объекта в Бурятии, завершатся в 2020 году
Бурятию включили в число регионов, где не досчитаются налогов
Бурятию включили в число регионов, где не досчитаются налогов
Экономика, 08.05.2020
Бурятия попала в число регионов, где ожидаются наибольшие потери доходов от налогов в 2020-м
В Улан-Удэ на ремонт километра дороги потратят 43 миллиона
В Улан-Удэ на ремонт километра дороги потратят 43 миллиона
Экономика, 30.04.2020
Начался ремонт дороги от 113 до 115 кварталов
В Бурятии предложили устроить общественные работы для потерявших заработок
В Бурятии предложили устроить общественные работы для потерявших заработок
Экономика, 30.04.2020
Власти Бурятии выступили с предложением о платных общественных работах из-за пандемии коронавируса
В Забайкалье для предпринимателей снизили налоги
В Забайкалье для предпринимателей снизили налоги
Экономика, 29.04.2020
Для перевозчиков транспортный налог снижен вдвое, для предпринимателей, работающим по УСН, ставки снижены втрое
Организации Бурятии не вошли в перечень системообразующих предприятий
Организации Бурятии не вошли в перечень системообразующих предприятий
Экономика, 29.04.2020
Иркутская область представлена 11 предприятиями, Забайкальский край – тремя
В Бурятии выплатили 57 млн пособий на детей до трёх лет
В Бурятии выплатили 57 млн пособий на детей до трёх лет
Экономика, 29.04.2020
В республике продолжается приём заявлений на выплату пяти тысяч рублей семьям, где есть дети до трёх лет
Названы субсидируемые авиамаршруты из Бурятии
Названы субсидируемые авиамаршруты из Бурятии
Экономика, 29.04.2020
Субсидирование маршрутов из федерального бюджета позволило снизить стоимость билетов на 30%
В Иркутской области возобновляют работу автошколы и фотомастерские
В Иркутской области возобновляют работу автошколы и фотомастерские
Экономика, 28.04.2020
Исполняющий обязанности губернатора расширил список разрешённых видов деятельности
Бурятии выделят ещё 90 млн на борьбу с COVID-19
Бурятии выделят ещё 90 млн на борьбу с COVID-19
Экономика, 28.04.2020
Республика получит также защитные комбинезоны, очки, респираторы и медицинские перчатки  

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^