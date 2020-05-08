В Бурятии и двух соседних регионах отремонтируют 11 мостов

Все работы, кроме одного объекта в Бурятии, завершатся в 2020 году



В Бурятии мостовики выполнят ремонт и капитальный ремонт пяти мостов через реки Куйтун, Бойца, Иволга и Мысовка на трассе Р-258 «Байкал» и реку Иркут на автодороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией. Работы на всех объектах, кроме моста через реку Зун-Мурино в Бурятии, завершатся в 2020 году, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



В Забайкальском крае капитально отремонтируют два искусственных сооружения через реки Дражейный ключ и Тарбагатай, также в регионе отремонтируют мост через ручей на трассе Р-258 «Байкал».



В Иркутской области сдадут в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта два моста через реки Утулик на трассе Р-258 «Байкал» и Тибельти на автодороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией.



В ходе ремонтных работ на искусственных сооружениях мостовики приведут к нормативу подферменники, опорные части, устроят антисейсмические тумбы, гидроизоляцию, шкафные стенки, открылки и очистные сооружения, тротуары и лестничные сходы, заменят мостовое полотно, перильное и барьерное ограждения.



Ранее ФКУ Упрдор «Южный Байкал» приступило к капремонту моста через р. Зун-Мурино на автодороге А-333 Култук - Монды - граница с Монголией в Бурятии. Ввод сооружения в эксплуатацию намечен на декабрь 2021 года.



