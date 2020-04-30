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В Улан-Удэ на ремонт километра дороги потратят 43 миллиона

В Улан-Удэ на ремонт километра дороги потратят 43 миллиона
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Начался ремонт дороги от 113 до 115 кварталов

На автодороге от 113 до 115 микрорайонов в Улан-Удэ начались дорожные работы. Здесь будет уложено новое асфальтовое покрытие, обустроены пешеходные переходы, установлены новые дорожные знаки, нанесены разметка и др.

Ремонт автодороги, протяжённостью более одного километра, проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы на объекте стартовали 24 апреля. Сумма, выделенная на этот объект, 43 млн рублей.

- Уже проведены все подготовительные работы и сегодня подрядчик приступил к земляным работам. После этого, начнется укладка асфальта, а затем и все остальные работы, - пояснили в управлении дорожного строительства.

Все работы на объекте должны быть завершены до 1 октября.

В этом году в Улан-Удэ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы 27 участков автодорог. На ремонт выделено в два раза больше средств, чем в 2019 году - 700 млн руб. Ремонтные работы уже стартовали на многих участках, поскольку заблаговременно были проведены торги, определены подрядчики и позволили погодные условия, сообщает администрация Улан-Удэ. 
дорожный ремонт
 
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