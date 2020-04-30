Начался ремонт дороги от 113 до 115 кварталов
На автодороге от 113 до 115 микрорайонов в Улан-Удэ начались дорожные работы. Здесь будет уложено новое асфальтовое покрытие, обустроены пешеходные переходы, установлены новые дорожные знаки, нанесены разметка и др.
Ремонт автодороги, протяжённостью более одного километра, проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы на объекте стартовали 24 апреля. Сумма, выделенная на этот объект, 43 млн рублей.
- Уже проведены все подготовительные работы и сегодня подрядчик приступил к земляным работам. После этого, начнется укладка асфальта, а затем и все остальные работы, - пояснили в управлении дорожного строительства.
Все работы на объекте должны быть завершены до 1 октября.
В этом году в Улан-Удэ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы 27 участков автодорог. На ремонт выделено в два раза больше средств, чем в 2019 году - 700 млн руб. Ремонтные работы уже стартовали на многих участках, поскольку заблаговременно были проведены торги, определены подрядчики и позволили погодные условия, сообщает администрация Улан-Удэ.
В Улан-Удэ на ремонт километра дороги потратят 43 миллиона
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