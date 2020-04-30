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В Бурятии предложили устроить общественные работы для потерявших заработок

В Бурятии предложили устроить общественные работы для потерявших заработок
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Власти Бурятии выступили с предложением о платных общественных работах из-за пандемии коронавируса

Власти Бурятии обратились в Совет Федерации с инициативой организовать и профинансировать общественные работы на федеральном уровне, например, приняв специальную государственную программу. Также идея понравилась властям Оренбургской и Брянской областей, сообщает «Парламентская газета».

- В министерстве промышленности и экономики Оренбургской области просят принять федеральную программу дополнительной поддержки занятости населения в регионах. В неё можно было бы включить «организацию временной занятости работников, общественные работы и опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под риском увольнения», - отмечает издание.

В Бурятии тоже выступают за организацию общественных работ в качестве государственной меры поддержки.

В Брянской области несколько иначе видят решение сложившейся проблемы. Здесь просят выделить финансирование из федерального бюджета работодателям, которые организуют такие работы для сотрудников, находящихся под риском увольнения.

В комитете Совета Федерации по экономической политике собрали эти и другие инициативы регионов и передали в рабочую группу палаты по совершенствованию законодательства для развития экономики и социальной сферы в условиях, сложившихся из-за пандемии нового коронавируса.

По словам председателя комитета Андрея Кутепова, предлагаемая мера направлена на поддержку людей, находящихся под риском увольнения в связи с введением режима неполного рабочего дня, временной приостановкой работ, предоставлением отпусков без сохранения зарплаты, планируемым высвобождением.

- В эти периоды, когда наступят тяжёлые времена, они смогут выполнять определённые виды работ, получая за это заработную плату. С точки сохранения доходов граждан, в целях недопущения роста напряжённости на рынке труда, организации труда, а значит сохранения рабочих мест данная мера будет эффективной, — считает сенатор.

Оплачиваемые общественные работы из-за коронавируса, например, уже появились в Приморье. Людям, оставшимся без работы или находящимся, под угрозой увольнения из-за ограничений, вызванных эпидемией коронавируса, предлагают принять участие в уборке территорий, полевых и других работах.

- Пока такие решения принимают на уровне регионов, и в масштабах страны они не распространены. Но их могут поднять на федеральный уровень, - отмечает «Парламентская газета».

Таких работников в России немало — многие организации приостановили работу, потеряли доходы и не имеют возможности выплачивать сотрудникам зарплату. По мнению главы счётной палаты Алексея Кудрина, безработица в России может достичь 7-8 процентов от экономически активного населения, а в худшем случае — до 10 процентов, что составляет от 6 до 9 миллионов человек. По данным Росстата, в феврале уровень безработицы в России составил 4,6 процента, а в марте — 4,7 процента.
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