Для перевозчиков транспортный налог снижен вдвое, для предпринимателей, работающим по УСН, ставки снижены втрое
В Забайкальском крае ставка по транспортному налогу для предприятий, включённых по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих автомобильные пассажирские и грузовые перевозки (за исключением легковых такси) снижается ,. Соответствующее решение одобрено депутатами местного законодательного собрания 29 апреля.
Также для бизнесменов, использующих упрощенную систему налогообложения в Забайкалье, решено установить льготные ставки. При условии, что объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равняться 2 вместо 6 процентов. Если налоговую базу составляют доходы, уменьшенные на величину расходов, размер ставки снизится с 15 до 5 процентов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
- Снижение ставок по УСН включено в план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики региона, – рассказал вице-премьер правительства края Александр Бардалеев. – Это своевременная и необходимая поддержка предприятиям, пострадавшим в период пандемии. Неоднократно обсуждали с действующими предпринимателями, какая именно им необходима поддержка».
По информации министерства экономического развития Забайкальского края, вице-премьер отметил, что мера поможет более чем 6,5 тысячи субъектов предпринимательства.
В Забайкалье для предпринимателей снизили налоги
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