Названы субсидируемые авиамаршруты из Бурятии

Субсидирование маршрутов из федерального бюджета позволило снизить стоимость билетов на 30%



Росавиация внесла изменения в перечень субсидируемых в 2020 году маршрутов.



- В 2020 году на реализацию программы субсидирования региональных рейсов из федерального бюджета выделено 9,4 млрд рублей, что на 1 млрд рублей больше, чем в 2019 году. Это позволило увеличить количество субсидируемых маршрутов в 2020 году до 262 (в 2019 году в перечень включено 243). Из них 39 маршрутов с учётом пунктов назначения и отправления в Дальневосточном федеральном округе. Ожидаемый объём перевезённых пассажиров в Дальневосточном федеральном округе около 240 тысяч пассажиров, - отметили в пресс-службе минтранса Бурятии.



В перечень субсидируемых маршрутов вошли направления из Улан-Удэ в Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Хужир (о. Ольхон), Чита и Хабаровск. Из северных аэропортов республики, посёлков Нижнеангарск и Таксимо - маршруты в Иркутск, Красноярск, а также маршрут Нижнеангарск – Бодайбо.



Субсидирование указанных маршрутов из федерального бюджета позволило снизить стоимость билетов для пассажиров на 30%.

