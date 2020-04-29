Субсидирование маршрутов из федерального бюджета позволило снизить стоимость билетов на 30%
Росавиация внесла изменения в перечень субсидируемых в 2020 году маршрутов.
- В 2020 году на реализацию программы субсидирования региональных рейсов из федерального бюджета выделено 9,4 млрд рублей, что на 1 млрд рублей больше, чем в 2019 году. Это позволило увеличить количество субсидируемых маршрутов в 2020 году до 262 (в 2019 году в перечень включено 243). Из них 39 маршрутов с учётом пунктов назначения и отправления в Дальневосточном федеральном округе. Ожидаемый объём перевезённых пассажиров в Дальневосточном федеральном округе около 240 тысяч пассажиров, - отметили в пресс-службе минтранса Бурятии.
В перечень субсидируемых маршрутов вошли направления из Улан-Удэ в Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Хужир (о. Ольхон), Чита и Хабаровск. Из северных аэропортов республики, посёлков Нижнеангарск и Таксимо - маршруты в Иркутск, Красноярск, а также маршрут Нижнеангарск – Бодайбо.
Субсидирование указанных маршрутов из федерального бюджета позволило снизить стоимость билетов для пассажиров на 30%.
Названы субсидируемые авиамаршруты из Бурятии
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