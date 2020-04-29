 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Апреля

28 Апреля

Популярное

Названы субсидируемые авиамаршруты из Бурятии

Названы субсидируемые авиамаршруты из Бурятии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Субсидирование маршрутов из федерального бюджета позволило снизить стоимость билетов на 30%

Росавиация внесла изменения в перечень субсидируемых в 2020 году маршрутов.

- В 2020 году на реализацию программы субсидирования региональных рейсов из федерального бюджета выделено 9,4 млрд рублей, что на 1 млрд рублей больше, чем в 2019 году. Это позволило увеличить количество субсидируемых маршрутов в 2020 году до 262 (в 2019 году в перечень включено 243). Из них 39 маршрутов с учётом пунктов назначения и отправления в Дальневосточном федеральном округе. Ожидаемый объём перевезённых пассажиров в Дальневосточном федеральном округе около 240 тысяч пассажиров, - отметили в пресс-службе минтранса Бурятии.

В перечень субсидируемых маршрутов вошли направления из Улан-Удэ в Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Хужир (о. Ольхон), Чита и Хабаровск. Из северных аэропортов республики, посёлков Нижнеангарск и Таксимо - маршруты в Иркутск, Красноярск, а также маршрут Нижнеангарск – Бодайбо.

Субсидирование указанных маршрутов из федерального бюджета позволило снизить стоимость билетов для пассажиров на 30%.
авиаперевозки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Названы субсидируемые авиамаршруты из Бурятии
Названы субсидируемые авиамаршруты из Бурятии
Экономика, 29.04.2020
Субсидирование маршрутов из федерального бюджета позволило снизить стоимость билетов на 30%
В Иркутской области возобновляют работу автошколы и фотомастерские
В Иркутской области возобновляют работу автошколы и фотомастерские
Экономика, 28.04.2020
Исполняющий обязанности губернатора расширил список разрешённых видов деятельности
Бурятии выделят ещё 90 млн на борьбу с COVID-19
Бурятии выделят ещё 90 млн на борьбу с COVID-19
Экономика, 28.04.2020
Республика получит также защитные комбинезоны, очки, респираторы и медицинские перчатки  
В Бурятии отреставрируют хореографический колледж
В Бурятии отреставрируют хореографический колледж
Экономика, 28.04.2020
Процесс формирования технического задания по реконструкции здания уже завершён
Путин поручил дать Бурятии денег
Путин поручил дать Бурятии денег
Экономика, 28.04.2020
Бурятия получит средства из федерального бюджета на тушение лесных пожаров
В Монголию через Иркутскую область отправили 11 тонн мороженого
В Монголию через Иркутскую область отправили 11 тонн мороженого
Экономика, 28.04.2020
Также за неделю отправлено 1,3 млн куриных яиц
В Бурятии посевная кампании стартовала на неделю раньше
В Бурятии посевная кампании стартовала на неделю раньше
Экономика, 27.04.2020
Аграрии уже приступили к работе нескольких районах республики  
На дороги в Бурятии потратят 5,5 миллиардов
На дороги в Бурятии потратят 5,5 миллиардов
Экономика, 27.04.2020
Также идёт подготовка к строительству третьего моста через Уду
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов граждан на 0,2%
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов граждан на 0,2%
Экономика, 26.04.2020
Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилась до 12%
Общепит, фитнес-центры и гостиницы Забайкалья выступили с инициативой открыться
Общепит, фитнес-центры и гостиницы Забайкалья выступили с инициативой открыться
Экономика, 24.04.2020
Предприниматели согласны на ежедневный контроль Роспотребнадзора
В Бурятии 230 человек скоро получат максимальные пособия по безработице
В Бурятии 230 человек скоро получат максимальные пособия по безработице
Экономика, 24.04.2020
Те, кто лишился работы во время пандемии, после 1 марта, получат особую поддержку
Энергетики Бурятии просят оплачивать счета вовремя
Энергетики Бурятии просят оплачивать счета вовремя
Экономика, 24.04.2020
Министр энергетики Александр Новак сообщил о снижении собираемости платежей за электроэнергию в России с начала апреля на 7%
Бурятия активнее всего торгует с Китаем
Бурятия активнее всего торгует с Китаем
Экономика, 24.04.2020
Таможня раскрыла данные по торговле за первый квартал
Глава Бурятии поручил готовиться к ослаблению ограничительных мер
Глава Бурятии поручил готовиться к ослаблению ограничительных мер
Экономика, 24.04.2020
Алексей Цыденов заявил, что большинство предприятий откроется, при условии «сохранения тенденций» по коронавирусу
Бурятская таможня пополнила бюджет России на 5,7 миллиардов
Бурятская таможня пополнила бюджет России на 5,7 миллиардов
Экономика, 24.04.2020
Более 5,7 миллиарда рублей перечислили в бюджет Российской Федерации бурятские таможенники в первом квартале 2020 года

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^