Республика получит также защитные комбинезоны, очки, респираторы и медицинские перчатки
В рамках программы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Фонд развития Дальнего Востока и Арктики оказал поддержку пяти наиболее нуждающимся регионам ДФО, в число которых вошла и Бурятия. Республика дополнительно получит 90 млн рублей.
Для сравнения, Еврейская автономная область получит 30 млн рублей, Магаданская область – 30 млн рублей, Забайкалье – 100 млн рублей, Камчатка – 50 млн рублей.
По поручению заместителя председателя правительства России – полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева Фонд поставит в дальневосточные регионы медицинские средства и оборудование.
В связи с этим, пять наиболее нуждающихся регионов, в том числе и Бурятия, по данной программе, помимо финансовой поддержки, также безвозмездно получат защитные комбинезоны, защитные очки, респираторы, медицинские перчатки.
- Это поможет нам обеспечить врачей необходимой амуницией для безопасной работы, - пояснил Юрий Трутнев.
Ранее Бурятии в рамках дотаций из федерального бюджета на оснащение и дооборудование необходимого коечного фонда, приобретение средств индивидуальной защиты было выделено 394,4 млн рублей. Еще 69,4 млн рублей направлено на финансирование стимулирующих выплат медицинским работникам республики. Также в рамках данной поддержки в Бурятию в ближайшее время поступит 35 аппаратов искусственной вентиляции легких и 11 автомобилей скорой помощи, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Бурятии выделят ещё 90 млн на борьбу с COVID-19
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