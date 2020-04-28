В Иркутской области возобновляют работу автошколы и фотомастерские

Исполняющий обязанности губернатора расширил список разрешённых видов деятельности
В Иркутской области расширен список разрешённых видов предпринимательской деятельности в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения внесены в нормативно-правовые акты – указ губернатора Иркутской области № 59-уг от 18 марта 2020 года и постановление регионального правительства № 220 от 4 апреля 2020 года.
При условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил работать теперь могут организации и частные предприниматели, осуществляющие торговлю мебелью, ювелирными изделиями, а также фотомастерские. Их деятельность должна производиться только в обособленных помещениях вне торгово-развлекательных центров и мест массового скопления людей.
Также имеют право возобновить работу школы подготовки водителей автотранспортных средств. При этом теоретическое обучение должно осуществляться дистанционно.
Дано официальное разрешение работать организациям, осуществляющим деятельность государственных архивов, охраны исторических мест и зданий, памятников культуры.
Работникам химических производств также разрешено выйти на работу.
Могут продолжить работу сотрудники, осуществляющие уход за животными и растениями. Это касается зоопарков, ботанических садов (без допуска посетителей), ветеринарных клиник в случае оказания неотложной помощи, а также организаций, которые специализируются на обращении с безнадзорными животными.
В список разрешённых видов деятельности при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и правил также включены:
- предприятия, производящие мебель;
- предприятия, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, шиномонтажные услуги;
- предприятия, продающие автомобили и мотоциклы;
- предприятия, которые занимаются ремонтом и монтажом промышленных машин и оборудования.
Соответствующее решение принял накануне исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Документы с внесенными изменениями опубликованы на официальном портале региона irkobl.ru в разделе «Коронавирус. Нормативно-правовые акты» (на главной странице), а также на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru). Об этом сообщает служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
В Иркутской области возобновляют работу автошколы и фотомастерские
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