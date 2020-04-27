В Бурятии посевная кампании стартовала на неделю раньше

Аграрии уже приступили к работе нескольких районах республики
Благоприятные погодные условия позволили начать посевную кампанию в республике раньше, примерно, на неделю. По состоянию на 27 апреля, к весеннему севу приступили аграрии в «СП «Тугнуй» Мухоршибирского района, где посеяно 150 га пшеницы сорта «Бурятская-79». Также на полях ООО «Еланская гречиха» Бичурского района посеяна кормосмесь на площади 50 га. Кроме того, начался посев ржи в хозяйствах Тарбагатайского и Джидинского районов.
Большинство хозяйств приступят к массовому севу ранних зерновых культур с 29-30 апреля, а также на майские праздники, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Бурятии.
Директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев опубликовал на своей странице видео работ по посеву пшеницы.
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