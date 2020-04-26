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Росстат сообщил о сокращении реальных доходов граждан на 0,2%

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов граждан на 0,2%
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилась до 12%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе-марте сократились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Соответствующие данные содержатся в отчёте Росстата, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале 2019 года снизилась до 12% против 12,5% годом ранее. Снижение уровня бедности в России - одна из целей указа президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», который был подписан в мае 2018 года. Уровень бедности в России к 2024 году должен снизиться до 6,6%, уточняет РИА Новости.

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