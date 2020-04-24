Общепит, фитнес-центры и гостиницы Забайкалья выступили с инициативой открыться

Предприниматели согласны на ежедневный контроль Роспотребнадзора



В министерстве экономического развития Забайкальского края обсудили возможность открытия фитнес-центров, ресторанов и гостиниц. С такой инициативой выступили предприниматели. Они готовы обеспечить дополнительные меры безопасности и согласны на ежедневный контроль Роспотребнадзора.



- Главная мера поддержки, которая сейчас нужна – дать бизнесу возможность работать, – рассказал зампред правительства региона Александр Бардалеев, – тем более сами предприниматели готовы взять на себя ответственность за открытие. Это нужно решать им вместе с Роспотребнадзором. При соблюдении каких условий возможно возобновление деятельности. Бизнесу нужна выручка.



О своем желании снова открыть двери для посетителей заявили ряд фитнес-клубов, ресторанов, кофеен и гостиниц Забайкалья.



- Мы хотим работать как прежде, – подчеркнула предприниматель Ирина Бажина, – и очень просим дать возможность открыться. Сколько продлится режим самоизоляции, неизвестно. Но есть те, кто ходит на работу и хочет нормально питаться. Мы обеспечим всё что нужно – и разметку, и дезинфекцию.



Для удобства предпринимателей министерство экономического развития Забайкальского края подробно разъяснило регламент безопасной деятельности предприятий бизнеса во время карантинных каникул. Основные из них это: дистанция между сотрудниками в 1,5 метра, ежедневный контроль температуры тела работников, обеспечение работающих перчатками и масками, а также рекомендован подвоз сотрудников до места работы и обратно. Помимо перечисленного регламент включает в себя правила обработки помещений и график проветриваний. В производственных столовых рекомендуется принимать пищу из одноразовой посуды. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития Забайкалья.

