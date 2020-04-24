 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Апреля

23 Апреля

Популярное

Общепит, фитнес-центры и гостиницы Забайкалья выступили с инициативой открыться

Общепит, фитнес-центры и гостиницы Забайкалья выступили с инициативой открыться
Экономика,  Фото:pixabay.com
Предприниматели согласны на ежедневный контроль Роспотребнадзора

В министерстве экономического развития Забайкальского края обсудили возможность открытия фитнес-центров, ресторанов и гостиниц. С такой инициативой выступили предприниматели. Они готовы обеспечить дополнительные меры безопасности и согласны на ежедневный контроль Роспотребнадзора.

- Главная мера поддержки, которая сейчас нужна – дать бизнесу возможность работать, – рассказал зампред правительства региона Александр Бардалеев, – тем более сами предприниматели готовы взять на себя ответственность за открытие. Это нужно решать им вместе с Роспотребнадзором. При соблюдении каких условий возможно возобновление деятельности. Бизнесу нужна выручка.

О своем желании снова открыть двери для посетителей заявили ряд фитнес-клубов, ресторанов, кофеен и гостиниц Забайкалья.

- Мы хотим работать как прежде, – подчеркнула предприниматель Ирина Бажина, – и очень просим дать возможность открыться. Сколько продлится режим самоизоляции, неизвестно. Но есть те, кто ходит на работу и хочет нормально питаться. Мы обеспечим всё что нужно – и разметку, и дезинфекцию.

Для удобства предпринимателей министерство экономического развития Забайкальского края подробно разъяснило регламент безопасной деятельности предприятий бизнеса во время карантинных каникул. Основные из них это: дистанция между сотрудниками в 1,5 метра, ежедневный контроль температуры тела работников, обеспечение работающих перчатками и масками, а также рекомендован подвоз сотрудников до места работы и обратно. Помимо перечисленного регламент включает в себя правила обработки помещений и график проветриваний. В производственных столовых рекомендуется принимать пищу из одноразовой посуды. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития Забайкалья.
коронавирус Забайкальский край общественное питание минэкономразвития
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Общепит, фитнес-центры и гостиницы Забайкалья выступили с инициативой открыться
Общепит, фитнес-центры и гостиницы Забайкалья выступили с инициативой открыться
Экономика, 24.04.2020
Предприниматели согласны на ежедневный контроль Роспотребнадзора
В Бурятии 230 человек скоро получат максимальные пособия по безработице
В Бурятии 230 человек скоро получат максимальные пособия по безработице
Экономика, 24.04.2020
Те, кто лишился работы во время пандемии, после 1 марта, получат особую поддержку
Энергетики Бурятии просят оплачивать счета вовремя
Энергетики Бурятии просят оплачивать счета вовремя
Экономика, 24.04.2020
Министр энергетики Александр Новак сообщил о снижении собираемости платежей за электроэнергию в России с начала апреля на 7%
Бурятия активнее всего торгует с Китаем
Бурятия активнее всего торгует с Китаем
Экономика, 24.04.2020
Таможня раскрыла данные по торговле за первый квартал
Глава Бурятии поручил готовиться к ослаблению ограничительных мер
Глава Бурятии поручил готовиться к ослаблению ограничительных мер
Экономика, 24.04.2020
Алексей Цыденов заявил, что большинство предприятий откроется, при условии «сохранения тенденций» по коронавирусу
Бурятская таможня пополнила бюджет России на 5,7 миллиардов
Бурятская таможня пополнила бюджет России на 5,7 миллиардов
Экономика, 24.04.2020
Более 5,7 миллиарда рублей перечислили в бюджет Российской Федерации бурятские таможенники в первом квартале 2020 года
На борьбу с коронавирусом Бурятия получит почти 400 миллионов
На борьбу с коронавирусом Бурятия получит почти 400 миллионов
Экономика, 23.04.2020
Дотации Бурятии выделило правительство России
Два километра дороги в пригороде Улан-Удэ обошлись в 81 млн
Два километра дороги в пригороде Улан-Удэ обошлись в 81 млн
Экономика, 22.04.2020
Дорогу от Нижней Иволги до Аэропорта ремонтируют
Промышленность Бурятии росла до коронавируса
Промышленность Бурятии росла до коронавируса
Экономика, 22.04.2020
Рост отдельных видов производств был в два раза
В Бурятии подсчитали число кранов и дорожных катков
В Бурятии подсчитали число кранов и дорожных катков
Экономика, 22.04.2020
В Бурятстате озвучили количество строительных машин
Задолженность по зарплате в Бурятии превысила 27 миллионов
Задолженность по зарплате в Бурятии превысила 27 миллионов
Экономика, 22.04.2020
Большая часть приходится на строительные предприятия
Через Бурятию в Монголию отправили 348 тонн польской свинины
Через Бурятию в Монголию отправили 348 тонн польской свинины
Экономика, 21.04.2020
Вся продукция соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям
Вклад туризма в экономику Бурятии составил 1%
Вклад туризма в экономику Бурятии составил 1%
Экономика, 21.04.2020
Большинство иностранных туристов – граждане Монголии
Улан-Удэ попал в рейтинг социально напряжённых городов
Улан-Удэ попал в рейтинг социально напряжённых городов
Экономика, 21.04.2020
Согласно исследованию, улан-удэнцы готовы судиться по разным поводам
На Улан-Удэнском авиазаводе предприняли все меры для безопасного труда
На Улан-Удэнском авиазаводе предприняли все меры для безопасного труда
Экономика, 20.04.2020
Тепловизоры, дезинфекция, антисептики – эти и другие меры введены на авиационном заводе

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^